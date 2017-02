(Dagbladet): Fredag ble flere store amerikanske medier - som CNN, LA Times, Politico, Daily Mail, Buzzfeed og New York Times - utestengt fra et pressemøte i Det hvite hus. Trumps pressetalsmann Sean Spicer håndplukket i stedet en gruppe Trump-vennlige medier til å bli med ham under møtet.

De andre journalistene måtte forlate møterommet.

Ble spurt

Nå skriver flere medier at Sean Spicer - Trumps høyre hånd - for bare to måneder siden sa at slikt aldri ville skje. Han kalte pressefriheten for «det som skiller et demokrati fra et diktatur».

Det skriver Washington Post (som for øvrig fikk være med på pressemøtet), som også har publisert en video av Spicers uttalelse.

Allerede i august i fjor - midt i valgkampen og fem måneder før Donald Trump ble innsatt som USAs 45. president - hadde Trump utestengt sju medier fra konferansene han deltok i.

Spicer ble 16. desember, før han var utpekt til å bli den da påtroppende presidentens pressetalsmann, spurt om hva han syntes om å selektere medier på den måten:

- Noe av det Trump-administrasjonen er blitt kritisert for, er å utestenge enkelte medier (...). Du sier at det ikke kommer til å skje? spurte journalisten.

- Stor forskjell

- Det er stor forskjell på private kampanjer der det blir brukt private midler, og en offentlig instans. Regjeringen respekterer pressen. Du kan ikke utestenge noen fra et offentlig organ. Konservativ, liberal eller hva som helst - jeg tror det er det som gjør et demokrati til et demokrati, ikke et diktatur.

- Det er en helt annen sak når det er snakk om regjeringen, og slik bør det være, sa Spicer i desember.

- Dypt sjokkert

Huffington Posts sjefredaktør Lydia Polgreen skriver i en uttalelse at de er sjokkert.

- Vi ble, i likhet med våre kolleger, utestengt fra dagens pressemøte i Det hvite hus. Vi er dypt sjokkert over denne avgjørelsen og setter stor pris på at de andre korrespondentene i Det hvite hus' organisasjon valgte å protestere i solidaritet.

- Vi håper at Det hvite hus vil forstå viktigheten av å inkludere all akkreditert presse når de skal underrette reportere om det som helt åpenbart er av offentlig interesse, skriver Lydia Polgreen i uttalelsen.

Associated Press og Time valgte å boikotte møtet i solidaritet med mediene som ikke fikk bli med inn. CNN har kalt hendelsen «uakseptabel».

- Dette er uakseptabel oppførsel av Det hvite hus. Dette er tydeligvis slik de svarer når man rapporterer fakta de ikke liker. Vi kommer til å fortsette å rapportere, uansett, skriver CNN i en offisiell uttalelse.

Utestengingen skjedde bare få timer etter at presidenten under en tale for den konservative forsamlingen CPAC, nok en gang kritiserte mediene.

- De har ingen kilder, så de finner opp folk, sa en tale til jublende oppmøtte.

- Jeg så en sak her om dagen der de sto at (de hadde snakket med) ni personer. Kom igjen. De finner dem opp. Jeg er ikke mot media, jeg er ikke mot pressen - jeg liker mange av sakene som skrives. Men jeg er imot de falske nyhetene og jeg er imot de som finner opp kilder, sa Trump.

- (Journalister) bør ikke få lov til å bruke anonyme kilder, det bør være et krav at de (som intervjues) stiller opp ved navn. La dem si det til meg, sa Trump.