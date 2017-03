I dette landet var USA en tillitsfull samarbeidspartner. Nå stuper målingene

(Dagbladet): Fredag møttes USAs president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Angela Merkel for første gang i Det hvite hus.

Verken Trump eller Merkel la skjul på at de er uenige i en rekke spørsmål, men begge mente at møtet var nyttig.

Men når Merkel er i USA for å treffe Trump, er det få hjemme i Tyskland som støtter landets alliert.

Bedre før

For tyske innbyggernes tillit til USA, var bedre før Trump ble president.

Det viser The Spectator Index måling.

Før Donald Trump ble valgt til president 8. november i fjor, hadde 59 prosent av tyskerne tillit til USA.

I februar 2017 var tilliten til et av verdens mektigste land, sunket til 22 prosent.

På bare tre måneder har tilliten til USA stupt med hele 37 prosentpoeng, ifølge The Spectator Index.

Like lavt som Russland

Dette betyr at tyskerne har like liten tillit til USA som Russland. Ifølge den anerkjente avisa The Independent, som siterer Köln-baserte radiostasjonen WDR, har bare 21 prosent av tyskerne tillit til Russland.

Dette er likevel en oppgang fra mars 2015, for da var tallet på 15 prosent.

Ifølge undersøkelsen til WDR, mente 80 prosent av de spurte at EU er nødt til å samarbeide tett med Trump i tiden framover. Meningsmålingen viste også at 90 prosent av tyskerne er bekymret for den demokratiske tilstanden i Tyrkia.

Undersøkelsen til radiokanalen WDR var en del av en større rapport i forbindelse med Forbundsdagsvalget i september i år.

Smørbrødliste

Da Angela Merkel og Trump møttes i Det hvite hus i går, var det ventet at de blant annet skulle snakke om NATO, EU og det kommende G20 toppmøtet. Trump rettet flere ganger under valgkampen krass kritikk mot Merkel, særlig mot den tyske flyktningpolitikken. Det var derfor ventet at møtet skulle bli anstrengt - noe det også var.

Innvandring var også et samtaleemne da de møttes i Det hvite hus.

Trump har i flere av sine taler påpekt konsekvensene dersom USA ikke fører en strengere innvandringspolitikk. Flere ganger har han henvist til andre land - som vårt naboland og Tyskland. For eksempel i februar sa han: «Se hva som skjer i Tyskland, se hva som skjer i Sverige».

Innvandring ikke en rettighet

Da statsoverhodene møttes i går, sa Trump til Merkel at det å kunne innvandre er «et privilegium, ikke en rettighet».

Merkel svarte med å si at det er viktig å beskytte grensene, samtidig som mennesker som har flyktet fra krig, må gis nye muligheter.

Også i Tyskland vokser innvandringskritiske partier. Når det er valg i september, er det ventet at det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland vil få en oppslutning på rundt 11 prosent, skriver NTB.

Avlytting

Da Merkel og Trump møtte pressen etter deres møte, benyttet journalistene muligheten til å spørre om Trumps avlyttingsanklager mot Obama.

Under pressekonferansen fikk Trump spørsmål om hvorfor Det hvite hus hadde sitert en sak fra Fox News, hvor det sto at britisk etterretningstjeneste ble brukt som ledd i avlyttingen av Trump Tower under valgkampen.

Da svarte Trump at han og Merkel hadde «noe til felles, kanskje».

- Når det gjelder avlytting fra den forrige administrasjonen, har vi i det minste noe til felles, kanskje.