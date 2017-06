I et hemmelig rom bak biblioteket gjorde politiet et kjempefunn. Gamle bilder skal bevise grusomhetene

(Dagbladet): Politiet i den argentinske hovedstaden fikk hakeslepp da de den 8. juni gjennomsøkte et hus i Buenos Aires.

Etter å ha avdekket og tatt seg gjennom en hemmelig dør i husets bibliotek, fant de det som omtales som den største samlingen nazigjenstander i landets historie.

Blant gjenstandene er det blant annet en byste av Adolf Hitler, et forstørrelsesglass med hakekors og en rekke andre levninger fra Det tredje riket.

Alt i alt ble om lag 75 gjenstander funnet i hjemmet som ligger nord i Buenos Aires hvor de skal ha vært i besittelsen til en samler.

Verifiseres med bilder

Ifølge danske BT og Ekstra Bladet opplyser myndighetene at gjenstandene skal ha tilhørt høytstående nazister under andre verdenskrig. Det bekrefter landets sikkerhetsminister Patricia Bullrich.

- Våre første undersøkelser indikerer at dette er originale gjenstander, sier hun.

Hun opplyser videre om at det også finnes gamle fotografier av flere av gjenstandene.

- Det er en måte å autentisere gjenstandene på. De viser at de var en del av en annen tidsperiode og en del av grusomhetene som utspilte seg. Det er blant annet bilder av Adolf Hitler med flere av gjenstandene, sier hun.

Det er også leketøy i det historiske funnet. Disse skal ifølge Bullrich ha blitt brukt til å indoktrinere barn.

Politiet jobber nå med å finne ut hvordan gjenstandene endte opp i Argentina, og ikke minst på det skjulte rommet.

Legeutstyr

Det er velkjent at Argentina var et tilfluktssted for mange høytstående nazister etter andre verdenskrig. Foreløpig er det etterforskernes hypotese at nazistene tok med seg tingene da de flyktet etter krigen.

Flere av de mest prominente nazistene ble straffet for krigsforbrytelser, men noen kom seg unna - deriblant SS-offiseren og legen Josef Mengele. Mengele er mest kjent for å ha utført ekstreme og umenneskelige eksperimenter på fanger i konsentrasjonsleiren Auschwitz, og fikk tilnavnet «dødsengelen».

Etter å ha rømt til Argentina bodde han der i et tiår, før han senere flyttet til Paraguay etter at israelske agenter fanget hans landsmann Adolf Eichman som også bodde i Buenos Aires. Mengele døde i Brasil i 1979.

De argentinske myndighetene vil foreløpig ikke spekulere i hvem som tok med gjenstandene over Atlanterhavet, men Bullrich forteller samtidig at en del av tingene som er funnet er legeutstyr.