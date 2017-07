(Dagbladet): I natt ble fire personer skutt ved utestedet Blå i Oslo. I tillegg er to personer lettere skadd av rikosjetter (prosjektiler som treffer noe og endrer retning, red.anm.).

Politiet har pågrepet og siktet en 24 år gammel mann for drapsforsøk, og flere vitner beskriver en svært aggressiv framtreden.

- Begynte å hylskrike

Blant dem er en 23 år gammel kvinne, «Anne», som forteller at hun ble truffet av ei rikosjetterende kule.

Hun hadde nettopp kjøpt seg mat sammen med to venner, da de la merke til en høylydt krangel. Dette da dørvakter nektet en mann inngang til utestedet.

- Han begynte å hylskrike, før han bøyde seg ned og plukket en pistol opp fra jakkelomma. Vi så folk som falt om, sier hun, og forteller at det tok et par sekunder før folk skjønte hva som hadde hendt.

Holdt kula i hånda

Selv kjente hun smerter i overarmen.

- I et øyeblikk hadde jeg kula i hånda. Da jeg så at det var ei ekte kule, kastet vi alt fra oss og begynte løpe, sier 23-åringen.

- Du blir helt blank i hodet, legger hun til om sekundene etter skytingen.

Virket målrettet

I løpet av disse sekundene skal mannen ha løpt vekk fra åstedet, mens flere forsøkte å hjelpe de skadde. «Anne» selv fikk hjelp av en venn som er sykepleier, og hadde ikke alvorlige skader.

Mannen, som 23-åringen beskriver som rundt 1,87 m høy og ikledd mørke klær og caps, ble pågrepet av politiet kort tid etter skytingen.

Den 23 år gamle kvinnen beskriver en skytter som bevisst siktet mot dørvaktene.

- Det så veldig personlig ut. Han skjøt mot vaktene, og virket bestemt på at det var der han skulle treffe. Han skjøt ikke overalt, sier den 23 år gamle kvinnen til Dagbladet.

Nekter for drapsforsøk

I etterkant av hendelsen har den siktede 24-åringen erkjent straffskyld for grov kroppskade, og at han er skamfull.

Mannen nekter imidlertid for å ha forsøkt å drepe noen.

- Han opplever at han har skutt med en vinkel som ikke var egnet til å kunne medføre dødsfall. Derfor erkjenner han ikke straffskyld for drapsforsøk, men han bekrefter hendelsesforløpet politiet har beskrevet, sier Tor Even Gjendem, mannens forsvarer, til Dagbladet.

Reagerte på bortvisning

Gjendem sier også at bakgrunnen for skytingen var at 24-åringen fikk beskjed om at han ikke var ønsket i området.

- Han ble bortvist fra området, og var ikke spesielt fornøyd med det. De færreste vil nok tenke at det å bli bortvist fra et område er grunn god nok til å drepe noen, sier han.

- Man kan vel også si at de færreste vil tenke at det er grunn god nok til å skadeskyte noen?

- Det kan du godt si. Men denne saken vil dreie seg rundt hvorvidt det er snakk om drapsforsøk eller ikke, svarer Tor Even Gjendem.