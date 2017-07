I fjor avslo Spesialenheten å se på Halvorsen-saken for tredje gang: Nå åpner de for nye undersøkelser

HAUGESUND/KARMØY (Dagbladet/Haugesunds Avis): Dagbladet har, i samarbeid med Haugesunds Avis, den siste uka fortalt historien om den 64 år gamle tidligere motorsykkelmekanikeren Finn Kristian Halvorsen som i 15 år har kjempet mot det han mener er et komplott mot ham i tidligere Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

- Dersom avisenes arbeid har framskaffet nye opplysninger som kan reise tvil om Spesialenheten har avgjort anmeldelser fra Halvorsen med riktig resultat, vil enheten selvsagt vurdere betydningen av slike opplysninger og om opplysningen bør begrunne tiltak fra enhetens side, sier leder Jan Egil Presthus i Spesialenheten for politisaker.

Rundstjålet

Motorsykkelmekanikeren drev sitt eget verksted på Karmøy. I august 2002 ble verkstedet utsatt for innbrudd og Halvorsen frastjålet uforsikret verktøy til en verdi av rundt 500 000 kroner.

Halvorsen anmeldte tyveriet, men var ikke fornøyd med politiets etterforsking. Derfor startet han sin egen.

Det viste seg at mannen Halvorsen pekte ut som hovedmistenkt i verktøytyveriet var en nær slektning av en politileder i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Til dags dato mener Halvorsen at dette er årsaken til at politiet ikke ønsket å komme til bunns i tyveriet som etterlot ham fullstendig ruinert.

Halvorsen opplevde til stadighet at politiet ikke var interessert når han kom med nye opplysninger i saken.

To rettsinstanser mener motorsykkelmekanikeren gikk for langt i sin egen etterforskning av saken, og i 2006 ble han dømt til to års fengsel for å ha bedt medhjelpere om å kidnappe to menn og banke opplysninger ut av dem.

Tre ganger

To ganger har Spesialenheten for politisaker forsøkt å trenge inn i hva som skjedde.

Enheten har kritisert politiet i Haugesund for at de ikke tok stilling til innholdet i en anmeldelse fra Finn Halvorsen, før den ble slettet, men, ifølge Spesialenheten, utviste ingen i politiet grov uforstand i tjenesten.

Ved neste behandling fant Spesialenheten ingen grunn til å iverksette ny etterforskning, blant annet fordi eventuelle straffbare forhold begått av polititjenestemenn, nå ville være foreldet.

Begge henleggelsene ble anket til Riksadvokaten, som opprettholdt vedtakene.

Senest i fjor vår avviste Spesialenheten å se på Halvorsen-saken for tredje gang.

Vil vurdere nye funn

Nå åpner Spesialenheten for politisaker for å se på saken på nytt.

- Spesialenheten har gjennom mange år behandlet en rekke anmeldelser fra Finn Kristian Halvorsen mot ansatte i tidligere Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt. Anmeldelsene har blant annet vedrørt politiets dokumenthåndtering og beslutninger som er truffet av etterforskere og påtaleansvarlige i arbeidet med straffesaker Halvorsen har hatt en rolle i, sier Såpesialenhetens leder Jan Egil Presthus i et skriftlig svar til Dagbladet og Haugesunds avis.

Presthus viser til at Spesialenheten, i arbeidet med sakene, har gjennomgått dokumentasjon mottatt fra Halvorsen og dokumentasjon hos politiet.

- Halvorsen har avgitt flere forklaringer til Spesialenheten og personell i politiet har vært avhørt av enheten i den utstrekning det har vært vurdert nødvendig for sakenes opplysning. Spesialenhetens undersøkelser har blant annet bekreftet at en anmeldelse Halvorsen innga til politiet i november 2004 ikke ble behandlet i samsvar med gjeldende rutiner. Det går fram av en avgjørelse Spesialenheten traff i 2007, sier Presthus og legger til:

- Spesialenheten har imidlertid med bakgrunn i etterforsking av forholdet ikke funnet å konkludere med at det foreligger bevis for at det er opptrådt straffbart. Dersom Dagbladets og Haugesunds avis' arbeid har framskaffet nye opplysninger som kan reise tvil om Spesialenheten har avgjort anmeldelser fra Halvorsen med riktig resultat, vil enheten selvsagt vurdere betydningen av slike opplysninger og om opplysningen bør begrunne tiltak fra enhetens side, sier Presthus.

Spesialenhetens leder sier de ikke opptok forklaringer fra politifolkene som etterforsket verktøytyveriet - personell ved Karmøy lensmannskontor.

Videre understreker Presthus at Spesialenheten forutsatte at dokumentene, som lensmannen i Avaldsnes benekter at de noensinne har fått, «var tilgjengelige for personell i politiet som arbeidet med saker som vedrørte Halvorsen».

