I fjor kom varslene om at «Porten til helvete» kan eksplodere når som helst. Nå viser fire vulkaner faretegn

(Dagbladet): I fjor sommer varslet medier verden over at Hekla, Islands mest aktive vulkan, nærmer seg et nytt massivt utbrudd. Nyheten var basert på uttalelsene til islendingen Pall Einarsson, professor i geofysikk ved universitetet på Island.

Nå varsler Einarsson at fire vulkaner viser økt aktivitet i forberedelsen til nye utbrudd, skriver Iceland Monitor.

- Det finnes bevis for at fire av Islands mest aktive vulkaner forbereder seg på utbrudd, sier Einarsson til Dagbladet.

Helt siden Eyjafjallajökull-utbruddet i 2010 lammet lufttrafikken i store deler av Europa, har vulkaneksperter fulgt spesielt nøye med på situasjonen ved nabovulkanen Katla i øst. Historisk har de to vulkanene fulgt hverandre, og et større utbrudd kan være svært ødeleggende.

- Et utbrudd fra Katla er ikke noe vi venter på i spenning. Det er i frykt, sa leder Rikke Pedersen ved det nordiske vulkansenteret Nordvulk på Island til Dagbladet i 2010.

- Umulig å si

Det finnes rundt 30 aktive vulkaner på Island. De fleste av disse viser ingen betydelig aktivitet, men ifølge Einarsson er det tegn til at de nevnte vulkanene Hekla og Katla i tillegg til Bárðarbunga og Grímsvötn, alle forbereder seg på nye utbrudd.

- Det betyr ikke at det vil skje i morgen. Det kan gå flere år før vi ser et utbrudd, men det kan også skje snart. Det er rett og slett umulig å si når neste utbrudd kommer, forteller han.

Sagaøya opplever i gjennomsnitt ett vulkanutbrudd hvert andre år. Mange av dem er ubetydelige, men i blant kan selv «ubetydelige» utbrudd få enorme globale konsekvenser.

Det fikk Europeere virkelig merke da vulkanen Eyafjällajøkul lammet store deler av flytrafikken i 2010. Utbruddet førte den største stengningen av europeisk luftrom siden andre verdenskrig og berørte over 100.000 flyavganger og 8 millioner reisende. Begrepet askefast ble kåret til årets nyord i Norge.

Eyjafjallajökull-utbruddet i 2010 var likevel et lite utbrudd, hva vulkanutbrudd angår. Men en kombinasjon av uheldige omstendigheter førte til at det gjorde stor skade.

- Det var en spesielt fin aske, som holdt seg i atmosfæren lenge. Samtidig førte en uheldig vindretning til at asken blåste til de områdene der den kunne gjøre størst skade. Utbruddet varte også lenge, forteller Einarsson.

- Islendinger er nødt til å leve med vulkanene sine. Det gjør de greit ved å konstant overvåke vulkanene, samt å legge kriseplaner for hvordan man skal opptre når de får utbrudd, fortsetter professoren.

Han forklarer at det rett og slett er umulig å si noe om hvilken vulkan som har størst potensiale for å ha det neste utbruddet, eller til å gjøre størst skade.

- Alle vulkanene er kandidater for det neste utbruddet. Varseltegnene før et utbrudd er ofte svært korte - mellom en halv time og 15 dager, sier han til Dagbladet.

Hekla - «Porten til helvete»

Den mest omtalte av disse er vulkanen Hekla. Vulkanen ligger rundt 150 km øst for hovedstaden Reykjavik, og ble i middelalderen kalt «Porten til helvete» på folkemunne på Island og i Europa.

Vulkanen hadde jevnlige utbrudd mellom 1970 og år 2000, men har nå vært stille i 17 år.

Det har vært lite seismisk aktivitet i forkant av tidligere utbrudd, som gir kort tid til å varsle personer som kan være i fare. Einarsson er spesielt bekymret for den voldsomme turistaktiviteten rundt vulkanen i sommermånedene.

Han har tidligere varslet om at store internasjonale flyselskap flyr rett over vulkantoppen hver eneste dag, og frykter dramatiske konsekvenser dersom vulkanen plutselig får et utbrudd.

- Man kan enkelt unngå disse farene ved å be folk og fly om å holde seg unna. Det er en rekke flyselskap som flyr rett over vulkanen, fordi dette er et navigasjonspunkt. Hadde man endret dette punktet, så hadde man også unngått unødvendig risiko, sier han til Dagbladet.

Bárðarbunga

28. februar 2015 var det siste vulkanutbruddet ved Bardarbunga over, seks måneder etter at det begynte. Vulkanen, som ligger under en isbre sørøst på Island, våknet til live i slutten av august 2014 etter tusenvis av jordskjelv.

- Utbruddet ved Bardarbunga for to år siden var det største i volum siden 1773. Utbruddet var en stor hendelse her, og varte i seks måneder. Likevel ble det nesten ikke merket av folk i utlandet - med trykk på nesten.

For her i Norge skapte vulkanen falsk gass-alarm. I september 2014 fikk politiet i Nordmøre og Romsdal flere meldinger fra folk i Kristiansund, Molde og på Smøla, som meldte om en merkelig gasslukt. Både politi og brannvesen var ute med gassdetektorer for å sjekke, før Meteorologisk institutt kunne melde at lukta kom fra vulkanen Bardarbunga på Island.

Einarsson sier det viser at alle vulkaner er i stand til å produsere mange ulike typer utbrudd.

- Mulighetene for forskjellige scenarioer er uendelige, sier han.

Katla

Katla ligger under breen Mýrdalsjökull og er en av landets mest aktive vulkaner. Historisk har den pleid å ha et utbrudd hvert 50. år, men nå er den kraftig på overtid. Sist bekreftede utbrudd var i 1918. Den kan imidlertid ha hatt et mindre utbrudd som ikke nådde gjennom isen i 1955.

Historisk har Katla alltid hatt utbrudd etter Eyjafjallajökull. Det skjedde i 920, 1612 og 1821. Det har så langt ikke skjedd etter Eyjafjallajökull-utbruddet i 2010.

- Utbruddet fra Katla kan også være lite. Men et stort utbrudd kan bli mye, mye større enn det vi ser på Eyjafjallajökull nå. Potensialet er mye mer katastrofale effekter, både her på Island og utenfor, sa Rikke Pedersen ved det nordiske vulkansenteret Nordvulk på Island til Dagbladet i 2010.

Grímsvötn

Grímsvötn er en av islands klart mest aktive vulkaner. Utbrudd er rimelig vanlig og skjer cirka hvert femte år og er vanligvis korte og små. Forrige utbrudd var i mai i 2011. Utbruddet førte kun til mindre forstyrrelser i flytrafikken.

Vulkanen våknet til liv 21. mai, og en søyle av damp og aske steg 20 kilometer opp i luften. 30. mai samme år bekreftet myndighetene at utbruddet var over.

Askeskyen førte til bekymring for at kaos-situasjonen i flytrafikken, skapt av vulkanen Eyjafjallajökull året før, skulle gjenta seg.

- Vi har ofte utbrudd. Når vi sier at det er utbrudd på vei, så er det sjeldent store nyheter. Det er som når dere melder om uvær i Norge. Men i blant kan uheldige omstendigheter føre til store skader, sier Einarsson.