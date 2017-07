I fjor la Agder-politiet ned forbud mot moro-meldinger. I dag kom de med denne

(Dagbladet): Agder politidistrikt la i dag følgende melding ut på Twitter:

«Et sted i Agder: nødtelefon fra tenåring. Ønsker at politiet sørger for at han blir løslatt fra campingtur m familien».

Og videre:

«Politiet har forståelse for problemet, men vi kan ikke redde alle».

Nylig påtroppende operasjonsleder Lars Hyberg ved Agder politidistrikt sier til Dagbladet at han ikke ønsker å kommentere denne tweeten, eller svare på spørsmål om hvorfor denne tweeten nå kommer på tross av at Agder-politiet i fjor la ned forbud mot såkalte morsomme tweets.

Rim-forbud

Forbudet kom i fjor etter at en operasjonsleder fra distriktet beskrev avlivingen av ei måke på følgende måte:

«En måke med brekt vinge, fikk en dame til å ringe. Politiet til stedet vi dro, tok kølla og i hodet vi slo, takk for alt hvil i fred og ro».

Ifølge Fædrelandsvennen var denne og andre meldinger på rim avgjørelsen for at fungerende stabssjef Jon Kvitne satte punktum for meldinger på rim.

Politidistriktet hadde fått reaksjoner både på sosiale medier og i brevs form, ifølge NTB.

«Glimt i øyet»

- Vi skal ikke sette en tredjeperson i forlegenhet, siden det som regel er andre involverte i de forholdene vi driver på med, sa Kvitne, som likevel ikke ville nekte operasjonslederne å framstå med «et glimt i øyet av og til».

Norsk politi har fått blandet mottakelse for sine forsøk på humor i sosiale medier de siste åra.

Et betydelig utvalg av de 42 000 Twitter-meldingene operasjonssentralen til Oslo-politiet har levert, har tidligere funnet veien til bokform i Kagge Forlags «Se opp for rullestol i motgående kjøreretning».