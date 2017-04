I går begravde Abdul Hameed tvillingbarna sine. Nå sendes han til Tyrkia for legehjelp

Klokka sju onsdag morgen bråvåknet Abdul Ahmeed Al-Youssef, kona og deres to små barn da en rakett dundret i bakken like ved hjemmet deres. De hørte også at andre steder i Khan Sheikhoun-området ble angrepet. Al-Youssefs kone og to små tvillingbarn følte seg dårlige, og han fikk dem til en lokal lege. Så dro han ut for å finne resten av familien. Som var døde av det som alle nå antar at er et kjemisk angrep.

Hele verden er sjokkert over Abdul Hameeds historie: Både kona, tvillingbarna og 17 andre familiemedlemmer ble drept. Det gjorde også 66 andre syrere, i tillegg til at over 500 ble skadd i det som antas å være et gassangrepet.

- Ikke sjokk for oss

- Abdul Hameed er nå sendt til Tyrkia. Han er veldig syk på grunn av gassen, i tillegg til å være psykisk nede, sier Hanan al-Balkhe, en syrisk kvinne som bor i Norge, og som er offisiell representant for Den syriske nasjonalkoalisjon (SNC) i Norge, som er den største opposisjonsgruppa utenfor Syria.

Al-Balkhe har hele tida kontakt med folk i Idlib, for å få ut informasjon om hva som faktisk har skjedd. Derfor har hun også hatt kontakt med Abdul Aziz Al-Youssef, fetteren til Abdul Hameed Al-Youssef, som opplevde at kone og barn, 17 andre familiemedlemmer og andre venner og kjente ble drept i angrepet. Sjøl er 29-åringen også skadd, og skal få legehjelp i Tyrkia.

- Dette kom ikke som et sjokk på oss. Assad har brukt klorgass sju ganger etter Ghouta-angrepet i 2013, men da vi så bildene fra Khan Sheikhoun, skjønte vi at det måtte være sarin-gass, sier Al-Balkhe og fortsetter:

- Dette gir oss alle skikkelig vanskelige følelser, og vi håper at det går bra med Abdul Hameed, sier Al-Balkhe.

Mistet ektemann

Al-Balkhe var på Stortinget i et seminar om Iran og Syria da meldingene tikket inn onsdag morgen. Meldingene og bildene av barn, kvinner og menn i alle aldre som lå på bakken og gispet etter luft, gjorde at hun skjønte at sarin-gass igjen kan ha blitt brukt, akkurat som i 2013 i Ghouta, like utenfor Syrias hovedstad Damaskus.

Da mistet søstera til Hanan Al-Balkhe, Waed Al-Balkhe mannen sin i gassangrepet som drepte rundt 1000 syrere. Sjøl bor hun og hennes to små barn på fem og sju år i Frankrike.

- Min søster mistet mannen sin gassangrepet i Ghouta, og lider fortsatt på grunn av gassen. Noen ganger klarer hun ikke å åpne øynene sine fordi synsnervene ble skadet. Det skjer også ofte at hun ikke klarer å bære ting fordi hun blir stiv i nerver og ellers i kroppen, sier Al-Balkhe.

Umenneskelige valg

Som SNC-representant er hun nå aktiv for å få i gang etterforskning av angrepet. De har allerede vært i kontakt med OPCW, som vant fredsprisen for kampen mot nettopp kjemiske våpen, og krever nå at de iverksetter en uavhengig granskning av angrepet. De jobber også med å få ut informasjon til verden, for at de skal vite hva som faktisk har skjedd i Idlib - og ellers i Syria.

- Jeg har pratet med mange i Idlib, og de forteller at onsdag var som en dommedag. Folk ante ikke hva de skulle gjøre: Skulle de redde seg sjøl og familien - eller prøve å redde andre? Helt umulige og umenneskelige valg, sier Al-Balkhe.

Og fortsetter:

- Nå krever vi at det internasjonale samfunnet må ta ansvar. Verden må stoppe krigsforbryteren Bashar al-Assad, og må iverksette tiltak i henhold til kapittel sju i FN-pakten. Vi vil også ha flyforbud over Syria, sånn at det blir vanskeligere for Assad å drepe enda flere syriske sivile. Vi vil også ha Assad framstilt for den internasjonale straffedomstolen i Haag, sier Al-Balkhe.