I går ble 88 personer drept i et IS-angrep. Nå har Pakistan fått sin nådeløse hevn

(Dagbladet): De var samlet i bønn i helligdommen dedikert til den muslimske sufihelgenen Lal Shehbaz Qalandar da terroren rammet dem.

Torsdag ettermiddag ble 88 personer drept, 20 av dem barn, mens de utførte et fredelig religiøst rituale i landsbyen Sehwan i Sindh-provinsen i Pakistan. Ytterligere 343 personer ble skadet.

Landsbyen og den berømte helligdommen ligger rundt 200 kilometer nordøst for provinshovedstaden Karachi. Blant de som var samlet i bønn, var en selvmordsbomber.

IS hevder å stå bak angrepet, det mest dødelige terrorangrepet i landet på to år.

Nå har Pakistan svart terrorgruppa.

Over «terrorister» 100 drept

For siden terrordåden i går ettermiddag har det pakistanske militæret gått til et uvisst antall væpnede aksjoner. Hundrevis av personer er pågrepet og over 100 personer er drept, heter det i en uttalelse fra det pakistanske militæret, ifølge Al Jazeera.

De over 100 personene som er drept, var terrorister, ifølge militæret.

- Hæren er til for sikkerhet. Vi kommer aldri til å la den fiendtlige agendaen (til IS) lykkes, uavhengig av prisen vi må betale, het det i uttalelsen.

Tidligere i dag rykket Pakistans statsminister Nawaz Sharif ut med en lignende uttalelse.

- Det er på tide at vi samler oss og nedkjemper de radikale, uansett hvor de er. Jeg gir vårt politi og våre væpnede styrker tillatelse til å eliminere fienden.

Stengte grenseoverganger

Etter terrorangrepet stengte Pakistan to grenseoverganger til Afghanistan, et land de gjentatte ganger har anklaget for å gi ly til terrorister, ifølge Al Jazeera.

Pakistan har også selv vært gjenstand for lignende kritikker, og ifølge Reuters kan det ha vært en medvirkende årsak til at pakistanske sikkerhetsstyrker tilsynelatende har reagert knallhardt så raskt.

Forut terrordåden har nemlig Pakistan blitt kritisert for manglende sikkerhet og for å ikke ta den volden i Sindh-provinsen på alvor.

Demonstrerte mot politiet

Da Reuters oppsøkte åstedet for terrordåden fredag formiddag, var det hvite marmorgulvet på innsiden av helligdommen fremdeles farget av blod. Utenfor salen ligger det en haug med sko ingen kommer tilbake for å hente.

Utenfor demonstrerte en rekke personer mot politiet, som de mener ikke har klart å sørge for sikkerheten til sufihelligdommen.

25 år gamle Anwar Ali var én av dem som tok seg til stedet etter at han hørte eksplosjonen. Han forteller til Reuters at han så lik og var vitne til kaoset som fulgte etter eksplosjonen.

- Helligdommen var utsatt for trusler. Taliban hadde varslet at de ville angripe stedet, men myndighetene tok det ikke seriøst, sier ali til Reuters.

- Ingen tok seg bryet med å sørge for sikkerheten til dette stedet, sier en annen mann, Ali Hussain, til Reuters.