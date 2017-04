I går så han byen stenge ned av frykt. I dag ville australieren vise kjærlighet ved å dele ut blomster

STOCKHOLM (Dagbladet): For to dager siden kom den 31 år gamle australieren Kipan Rothbury (31) til Stockholm. Han skulle besøke venner. Sammen skulle de hygge seg i én av Skandinavias største byer.

I går ble Stockholm-turen forvandlet til noe helt annet.

En person brukte en lastebil han hadde kapret minutter før som et våpen. I høy fart førte han vogntoget ned den travle sentrumsgata Drottninggatan. Foran løp mennesker for livet. Noen forgjeves.

I høy fart meide lastebilen ned flere personer. Fire er bekreftet drept etter det svenske myndigheter beskriver som et terrorangrep. Ytterligere 15 personer ble skadet, åtte av dem alvorlig. Blant de alvorlig skadde er et barn.

En kjærlighetserklæring

I går var Rothbury, skuespiller av yrke, vitne til at Stockholm stengte ned i frykt. I dag ønsket han å gjøre en forskjell, uansett hvor liten den enn måte være.

- I tider som disse, nå mer enn noen gang, må vi vise at vi ikke er redde, sier Rothbury til Dagbladet.

Han står i et lyskryss to gater unna Drottninggatan med en bukett røde, rosa og gule tulipaner. Intervjuet med Dagbladet blir stadig avbrutt.

- Her er en blomst, sier han til en kvinne som er i ferd med å krysse gata.

Så rekker Rothbury henne det han karakteriserer som en kjærlighetserklæring, en en enkel rosa tulipan. Hun smiler og haster videre.

- Jeg sier ikke hvorfor, men folk forstår, sier Rothbury.

Siden morgenkvisten har han delt ut seks fulle buketter. Én mann som mottar en av Rothburys kjærlighetserklæringer beskriver det som en pur glede.

- Det er fantastisk, sier han til Dagbladet.

- Byen stengte i frykt

Australia ble selv rammet av et terrorangrep i 2014 da en mann forskanset seg inne på en kafé i Sydney og drepte to gisler. Den iranske flyktningen som sto bak gisselaksjonen var en IS-sympatisør, og hendelsen ble behandlet som et terrorangrep.

Motivene til gisseltakeren var imidlertid uklare.

- Det var en gal mann, og jeg mener nå som jeg mente da, at vi bevarer fatningen og behandler dette som en isolert hendelse. Vi kan ikke la dette splitte oss og skape mer rasisme, sier Rothbury.

Han karakteriserer gårsdagen som absurd.

- Jeg var vitne til at byen stengte i frykt. Gatene var tomme, barene var tomme. I dag hadde jeg lyst til å gjøre noe, sier Rothbury.

Én pågrepet

I går kveld pågrep svensk politi en 39 år gammel mann i Märsta noen mil utenfor Stockholm, mistenkt for å ha stått bak angrepet. 39-åringen er en usbekisk statsborger og firebarnsfar.

Ifølge politiet tiltrakk mannen seg oppmerksomhet i en butikk i Märsta fordi han oppførte seg merkelig.

Han ble pågrepet noen kilometer unna, langs en landevei i Märsta og skal ha hatt lettere skader.

Da Dagbladet besøkte det aktuelle området fredag kveld, var landeveien sperret av noen hundre meter fra stedet hvor 39-åringen ble pågrepet.

Hva han gjorde akkurat her er uklart. Mannen skal ikke ha bodd i Märsta.

Ifølge Aftonbladet har mannen postet propagandafilmer fra IS på Facebook, samt likt bilder av skadde etter terrorangrepet mot Boston Marathon i 2013. Politiet har bekreftet pågripelsen.