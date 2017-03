I harnisk etter at bombehunden Grizz ble skutt: - Jeg bryr meg ikke om flyet ditt var forsinket

(Dagbladet): Dyrevernsgrupper i New Zealand er nå i harnisk etter at bombehunden Grizz på ti måneder ble skutt og drept på Auckland flyplass i New Zealand fredag morgen lokal tid.

Grizz skal ha blitt skremt og kommet seg løs fra tollerne som hadde ansvar for ham.

Ifølge New Zealand Herald skal hunden ha kommet seg løs klokka fire på morgenen (i går ettermiddag norsk tid), og flyplassansatte skal ha forsøkt å få tak i ham i tre og en halv time, uten hell.

Til slutt ble han skutt og drept av politiet etter oppfordring fra flyplassen selv.

Forsinket 16 fly

Da skal lille Grizz allerede ha ført til forsinkelser på til sammen 16 fly som følge av rømningsepisoden på flyplassen.

Flyplassen selv sier at å skyte hunden «var siste utvei».

Talsmann for sikkerhetsmyndighetene på flyplassen Mike Richars, sier til BBC at Grizz var i en transportbil da noe fikk ham til å rømme. På det tidspunktet hadde en port som førte inn til sikkerhetssonen på flyplassen blitt åpnet for å slippe en lastebil gjennom. Grizz løp gjennom den åpne porten og ut på rullebanen.

Flyplasspersonalet brukte lang tid på å finne hunden, og da de først fant ham var det ikke mulig å få tak i ham, ifølge talsmannen. De skal ha forsøkt med mat, leker og andre hunder for å roe ned hunden, uten å lykkes.

Til slutt så de ingen annen mulighet enn å be politiet om å skyte hunden. Hunden var ikke på rullebanen da den ble skutt.

Ber om bedøvelse

Skytingen av hunden har skapt massive reaksjoner i New Zealand. Hvorfor kunne de ikke brukt en bedøvelsespil? spør flere kritikere.

- Har de ikke en bedøvelsespistol? spurte den populære frokost-TV-verten Hillary Barry i TVNZ.

- En av hundene ble skremt på Auckland flyplass og ble litt gæren og løp rundt på flyplassen. Og så? Det er bare Auckland flyplass. 16 fly ble forsinket. Og så? Så skyter de den. De skyter den til døde. De må ha en bedøvelsespistol. De skyter hunden til døde. Jeg bryr meg ikke om flyet ditt var forsinket, de trenger ikke å skyte hunden, sier hun ifølge The Guardian.

Verken flyplassen eller politiet skal imidlertid ha hatt bedøvelsesvåpen. Dyrevernorganisasjonen Safe reagerer også sterkt og kaller skytingen unødvendig, ifølge New Zealand Herald.

- Safe er forskrekket over det unødvendige drapet på denne hunden. Et bedøvelsesvåpen burde bli brukt etter at de ikke klarte å fange hunden, sier talsmann Hans Kriek.

- Hadde de ikke et slikt våpen, kunne de lånt den fra dyreparken i Auckland eller et annet sted, sier han.

- Fæle kommentarer

Veterinær Callum Irvine sier imidlertid til nettstedet Stuff.co.nz at nesten ingen har slike våpen lenger, og mener bruk av det uansett er urealistisk ettersom våpnene er beregnet på dyr som allerede er i bur.

- Det er en rekke faktorer man må regne på, blant annet hvor langt unna dyret er, dets vekt, alder og hvor mye adrenalin dyret har i kroppen, sier han.

Flyplasspersonalet har uttrykt sorg over tapet av hunden, men likevel har harmdirrende kommentarer flommet inn på Facebook-siden til Auckland Airport.

Sønnen til mannen som skal ha hatt ansvaret for hunden, Nicky Thorburn, sier hans far Noel er knust etter hendelsen.

- Det var siste mulighet. Min far er veldig lei seg på grunn av dette. Jeg leser fæle kommentarer, og folk må forstå hvor traumatiserende og leit dette var for ham. Vennligst vis litt medfølelse.

Ifølge han har faren jobbet i tollkontrollen i over 30 år og håndtert bombehunder i svært mange år.