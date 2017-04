(Dagbladet): Rundt 03.20 natt til fredag kom de første meldingene om at USA har avfyrt omkring 50 raketter mot en syrisk militærflybase.

Angrepet er rettet mot flyplassen der syriske regjeringsstyrker skal ha angrepet med kjemiske våpen fra tirsdag. Minst 86 mennesker ble drept i det angrepet.

Kort tid etter at rakettene var avfyrt fra marinefartøy øst i Middelhavet, kom USAs president Donald Trump med en uttalelse fra Mar-a-Lago i Florida.

- På tirsdag kom Bashar al-Assad med et dødelig angrep på uskyldige sivile. Han kvelte uskyldige, kvinner, menn og barn. Det var en sakte og brutal død for så mange. Selv vakre babyer ble drept i dette barbariske angrepet, sier Trump.

- I kveld beordret jeg et militærangrep mot flybasen i Syria der det kjemiske angrepet kom fra. Det er i vår nasjonale sikkerhet å forhindre bruken og spredningen av kjemiske våpen, sa han.

Han sier det ikke kan være noe tvil om at Syria brukte ulovlige kjemiske våpen.

- De ignorerte FNs Sikkerhetsråd. År med forsøk på å endre det har feilet og feilet veldig dramatisk, sa han.

- Som et resultat fortsetter flyktningkrisen å bli verre og regionen er destabilisert. Det truer USA og deres allierte.

- I kveld ber jeg alle siviliserte nasjoner om å stoppe nedslaktingen og blodbadet i Syria. Og å få slutt på terror av alle slag.

Trump var rolig og balansert på podiet i Mar-a-Lago. Tonen var langt mer alvorlig enn vanlig.

- Vi møter disse utfordringene av vår forskrudde verden. Vi ber for livet og sjelene til de som er døde. Vi håper så lenge USA står for rettferdighet, vil freden til slutt seire.

Han sier angrepet var rettet mot uskyldige sivile.

Ifølge CNN snakket ikke Trump med Russlands president Vladimir Putin før angrepet, men han skal ha fått støtte fra en lang rekke nasjoner.

Trump svarte ikke på spørsmål etter uttalelsen han ga i natt.

Før han ble president advarte han gjentatte ganger mot at USA skulle intervenere og at krigen i landet «ikke er vårt problem». I 2013 tvitret presidenten at USA burde holde seg unna Syria - det var like etter at over 1400 mennesker hadde blitt drept i et nervegassangrep fra president Assad.



