I løpet av seks dager ble ingen drept i den amerikanske byen. For første gang siden 2012

(Dagbladet): 2016 var det blodigste året i Chicago på nesten to tiår. Den amerikanske storbyen i delstaten Illinois har drøyt 2,7 millioner innbyggere. I 2016 var det imidlertid 762 drap, det høyeste antallet siden 1997, ifølge CNN.

Det er en drapsrate på 28,2 per 100 000 innbygger. Til sammenligning har det i gjennomsnitt siden 2007 vært 29,7 drap hvert år i Norge. Hadde vi hatt samme drapsrate som i Chicago, ville det vært 1400 drap i året i Norge.

Og det er med det bakteppet følgende nyhet kommer fra Chicago: For første gang siden 2012 år gikk det seks dager uten et drap.

Det melder flere medier, deriblant Chicago Tribune.

26. februar til 4. mars

Rundt klokka 12.00 lørdag 4. mars tok rekken slutt da en 22 år gammel mann ble funnet skutt og drept.

Det var det første påviste drapet siden søndag 26. februar, da en 23 år gammel mann ble funnet skutt og drept rundt klokka 11.00.

Det er første gang siden perioden 3. til 9. desember i 2012 at ingen ble drept i byen, ifølge en oversikt satt sammen av Chicago Tribune.

Rekken kan imidlertid være lenger enn seks dager, slik flere medier, deriblant Chicago Sun Times, melder. Det er nemlig ikke klart hvorvidt mannen som ble funnet drept lørdag, ble drept samme dag.

22-åringen skal nemlig ha båret preg av å ha vært død en stund. Han ble meldt savnet 8. februar, fem dager før den siste sikre observasjonen av ham ble gjort.

Færre drap - flere skytinger

I 2016 var det 4331 personer som ble skutt i til sammen 3550 skyteepisoder i Chicago. I 2017 har det vært 550 skyteepisoder så langt i år. Det er nesten 25 flere enn i fjor, ifølge Chicago Tribune.

28. februar 2015 var sist gang det gikk en dag uten en skyteepisode i Chicago, ifølge avisa.

Antall drap har imidlertid gått noe ned i samme tidsperiode. Fram til 5. mars i 2016, var det 109 drap i Chicago. I samme tidsperiode i år, var det fem færre drap - altså 104.

Og det faktum at det har vært færre drap i Chicago så langt i år enn i fjor, krediteres nettopp til de seks dagene uten et drap i Chicago.

Situasjonen i Chicago har over lengre tid blitt framholdt som «uholdbar» av USAs president Donald Trump. Han har avlevert flere meldinger om Chicago på Twitter, og nevnte det sågar i sin første tale til Kongressen.

Utskudd i USA

Drapsraten totalt sett i USA, er betraktelig lavere, ifølge tall fra FBI. De ferskeste tallene FBI har, er fra 2015, og da var det 4,9 drap per 100 000 innbygger i USA, et hopp på 0,5 fra året før.

I 2009 var drapsraten 5.0, mens raten var 5,7 i 2007, men fra 2014 til 2015 økte drapsraten med 10,8 prosent. Det var det høyeste hoppet på nesten et halv århundre, ifølge The New York Times.