I mer enn 100 år har forskerne klødd seg i hodet. Nå kan mysteriet bak den gåtefulle «Blodfossen» være løst

(Dagbladet): I 1911 oppdaget en australs geolog et spesielt og iøyenfallende fenomen under en oppdagelsesferd i McMurdo Dry Valleys i Antarktis - et av de mest ekstreme ørkenområdene på planeten.

Under Taylor-isbreen fant han et utløp for smeltevann, men vannet var ikke krystallklart - det var blodrødt, og fikk derfor tilnavnet «Blood Falls», eller «Blodfossen» på norsk.

Forskere verden over har i mer enn 100 år forsøkt å knekke koden for hva som ligger til grunn for vannets farge. I utgangspunktet ble det spekulert i at det kunne være knyttet til røde alger, men dette ble avvist i 2003 da det ble konkludert med at rødfargen skyldtes høye jernverdier i smeltevannet.

Antakelsen var så at dette var de siste dråpene i en eldgammel saltvannssjø som ble formet for fem millioner år siden, men en rykende fersk forskningsartikkel med tittelen «An englacial hydrologic system of brine within a cold glacier: Blood Falls, McMurdo Dry Valleys, Antarctica» fra Universitetet i Alaska og Colorado College viser at det er mye mer som skjuler seg under isen.

Stor sjø

Forskerne har benyttet seg av avansert sonar-teknologi, og kunne slik «se» hvordan vannet flyter fra en stor undersjøisk sjø.

- Vi flyttet antennen rundt på isbreen for å kartlegge hele rutenettet. På denne måten kunne vi «se» hva som var under oss og isen, på samme måte som en flaggermus kan «se» sin omgivelser, sier Christina Carr, som er en av artikkelens forfattere.

Saltvannssjøen under iskappen er ifølge forskerne så stor at den aldri har frosset helt til. Derfor har det blitt skapt et «unikt vannsystem» under det tykke islaget.

En av årsakene til at sjøen ikke har frosset, er at det saltholdige vannet har lavere frysepunkt enn ferskvann. En annen årsak er at vann som fryser avgir varme, og igjen har ført til at sjøens vann fortsatt er i flytende form.

Det salte vannet, som tidligere bekreftet, er altså også svært rikt på jern - noe som igjen gir «fossen» sin karakteristiske røde farge. Og med tanke på at vannmagasinet er mye større enn først antatt, vil den røde strømmen fortsette å renne i mange år framover.

Arbeid på Mars

Dette er ikke første gang det er gjort viktige funn knyttet til «Blodfossen». I 2015 ble det publisert en artikkel som første gang påviste vannmagasinene som ligger under den massive breen.

Jill Mikucki, som var hovedforfatter av artikkelen «Deep groundwater and potential subsurface habitats beneath an Antarctic dry valley» sa den gang til Washington Post at de som ventet oppdaget en kilde, men at saltvannsforekomsten var langt høyere enn forventet.

- Dette saltvannet ser ut til å være et bindeledd mellom de separate sjøene vi ser på overflaten, sa Mikicki, som til daglig jobber ved Universitetet i Tennessee.

Det var den gang ventet at funnene blant annet kunne være et betydelig bidrag til forskning i verdensrommet.

- Forskere har brukt McMurdo Dry Valleys for å teste instrumenter helt siden Viking-programmet på 70-tallet. Våre funn kan derfor være relevant for arbeidet på for eksempel Mars, sa Mikucki.