I natt kan romfarten revolusjoneres: - Blir mye billigere 

(Dagbladet): Elon Musk forsøker stadig å sprenge nye grenser. Tesla- og SpaceX-gründeren er klar for en ny milepæl, dersom alt går etter planen. Rundt midnatt norsk tid skal SpaceX skyte opp og lande en rakett som har blitt skutt opp tidligere.

Det private amerikanske romfartsselskapet jobber for å kutte kostnadene på romfart. Gjenbruk av bæreraketter er et godt stykke på vei.

- Dette er revolusjonerende. En slik rakett koster omtrent det samme som en jumbojet. Se for deg at en jumbojet skulle fraktet 300 mennesker over Atlanterhavet, for så å skrotes. Det hadde blitt veldig dyre flybilletter. Det er klart at det blir mye billigere når en bruker rakettene på nytt, forklarer Knut Fossum, forskningsleder for romfart ved NTNU Samfunnsforskning, til Dagbladet.

Elon Musk Fakta: Født: 28. juni 1971 i Pretoria, Sør-Afrika. Grunnlegger av PayPal, Tesla, Solar City (kjøpt opp av Tesla i 2016), SpaceX , Hyperloop og The Boring Company. SpaceX ble grunnlagt i 2002 med formål om å få mennesker til å leve på andre planeter. Selskapet har over 4000 ansatte. Kilde: Store Norske Leksikon og SpaceX

- Gjennombrudd

Bæreraketten som skal brukes i torsdagens oppskytning, en Falcon 9-rakett, er en del av en familie to-trinnsraketter, som benytter en blanding av petroleum og flytende oksygen som drivstoff.

Målet med disse rakettene er å øke tilgangen til verdensrommet.

- Hvis man kan finne ut hvordan man effektivt kan bruke raketter akkurat som fly, vil kostnaden av tilgang til verdensrommet reduseres med så mye som en faktor på hundre, sier Elon Musk til SpaceXs News.

Og legger til:

- Det har aldri blitt laget et helt fartøy for gjenbruk tidligere. Det er det avgjørende gjennombruddet som trengs for å revolusjonere tilgangen til verdensrommet.

Bæreraketten som skal brukes under torsdagens oppskytning i Florida, Falcon 9, har altså vært i rommet tidligere. I kveld skal raketten frakte den 5,8 tonn tunge kommunikasjons-satelitten SES 10 opp i verdensrommet, før Falcon 9-raketten skal lande på et såkalt droneskip i Atlanterhavet.

For rundt ett år siden, 8. april 2016, sendte Falcon 9-raketten CRS-8 Dragon til den internasjonale romstasjonen, før den landet på et tilsvarende droneskip i Atlanterhavet. Se video av landingen under.

Første gang en bærerakett klarte å lande vertikalt på jordas overflate, var i 2015. Operasjonen ble også gjennomfør av SpaceX, som jublende kunne se på at de skrev historie. Se video av hendelsen øverst i saken.

Siden den gang har de altså på suksessfullt vis klart å lande flere slike raketter.

Delvis gjenbruk tidligere

Det er likevel ikke slik at alt romfartsutstyr alltid destrueres etter kun én oppskytning. For eksempel var hele ideen med romfergen, nettopp at den skulle kunne ha flere reiser i rommet. Romfergene, som amerikanerne sluttet med i 2011, ble skutt ut vertikalt, men landet horisontalt på en rullebane.

- Tanken var at den skulle gjenbrukes, men den var så kompleks at de måtte hele tiden bytte ut enkelte deler, med tanke på sikkerhet og design. Romfergen ble fraktet opp av to sideraketter. De ble delvis gjenbruk, forklarer Fossum.

Romturisme eksisterer den dag i dag, men kun for de aller rikeste av oss. Fossum mener at kveldens oppskytning er et godt steg i retningen om å gjøre rommet mer tilgjengelig for folk flest. Han kan likevel ikke ikke si noe om når.

- Det jeg kan si er at dersom reisene blir billigere, vil flere folk dra, og da blir også infrastrukturen bedre. Og når infrastrukturen blir bedre, blir reisene igjen billigere. Det kommer hele tiden ny teknologi. Det er kun fantasien som kan sette grensene for hva vi kan få til i framtida, sier Fossum.

Dersom Falcon 9 ikke skulle kunne ta av i kveld, har Space X satt opp et nytt vindu for oppskyting lørdag kveld. Oppskytingen blir live-streamet på SpaceX sin hjemmeside.

I september i fjor var SpaceX utsatt for en katastrofal ulykke da en av Falcon 9-rakettene deres eksploderte under en test på oppskytningsplattformen Cape Canaveral i Florida.