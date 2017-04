I natt skal Kenneth Williams henrettes. Datteren til et av ofrene forsøkte å få henrettelsen stoppet

(Dagbladet): I løpet av den siste uka har tre personer blitt henrettet i Arkansas, som inntil da ikke hadde gjennomført en eneste henrettelse siden 2005.

Rømte fra fengsel

I natt skal etter planen 38 år gamle Kenneth Williams få dødssprøyten. I 1999 ble han dømt til livstid i fengsel for drapet på cheerleaderen Dominique Herd.

Tre uker etter at dommen falt rømte Williams fra fengsel, og tok seg til visefengselsdirektør Cecil Boren hjem. Han drepte Boren, stjal Borens våpen og bil, før han dro til Missouri der han krasjet inn i en lastebil.

Føreren av lastebilen, Michael Greenwood, døde.

Kayla Greenwood (22), som var fem år da faren ble drept, forteller til Washington Post at hennes familie ønsker at Williams liv blir spart.

- Jeg ønsket aldri at han skulle bli drept. Aldri. Ingen i min familie er uenige i det. Ikke en eneste person, sier Greenwood.

Etter å ha fått vite om henrettelsesdatoen i en avisartikkel, fant hun også ut at den dødsdømte hadde en datter, Jasmine.

Betalte datterens flyreise

Jasmine har en datter som aldri hadde møtt sin dødsdømte bestefar.

- Da jeg leste den historien så tok den ordene rett ut av munnen min. Jeg har barn og jeg hadde elsket å få en siste sjanse til å se min far og mine barn sammen, sier Greenwood.

Jasmine hadde satt opp en innsamlingsside på nettet for å samle inn penger sånn at hun kunne besøke sin dødsdømte far en siste gang.

Kayla Greenwood og familien hennes bestemte seg for å betale for Jasmines flybilletter og ble også med henne til fengselet i Little Rock sørøst i staten Arkansas.

- Jeg og Jasmine fikk kontakt med en gang. Hun behøvde ikke forklare følelsene sine fordi jeg visste hva hun følte. Vi kunne snakke om det, forteller Greenwood.

Greenwood har skrevet et brev til guvernør Asa Hutchinson, og bedt om at henrettelsen stoppes, for hun sier at hun er mostander av dødstraff.

- Et dødsfall til, det er sånn jeg ser på det og jeg tror ikke det noen gang kommer til å bli rett. Hvis han dør så er det på en måte akkurat på samme måte som alle andre døde. Det er unaturlig, sier Greenwood til Springfield News-Leader.

- Handlinger har konskvenser

«Da jeg så henne forlate fengselet og visste at det sannsynligvis var deres farvel: det knuste hjertet mitt. Jasmine har ikke gjort noe som helst, men, som meg, kan hun miste faren sin», skrev Greenwood i brevet til guvernøren.

Inmate Kenneth Williams was able to meet his 3yo granddaughter for the 1st time b4 execution. One of his victim's families paid for the trip pic.twitter.com/DyVeneHacy — Stephanie Sharp (@stephmsharp) April 26, 2017

«Det ville være en løgn å si at dette er en enkel ting å gjøre. Det er det ikke. Da han tok fra oss min far påførte Williams oss masse smerte. Vi savner ham fremdeles og vi har det fremdeles vondt».

Guvernør Hutchinson sier i en uttalese at selv om har respekt for Greenwoods evne til tilgivelse og medfølelse, må han også ta hensyn til synspunktene til de andre ofrenes familier.

- Kenneth Williams drepte flere mennesker, og handlinger har konsekvenser, sier guvernøren.

Kona til den avdøde fengselsansatte, Genie Boren, sier hun aldri har vært i tvil om at Williams bør henrettes.

- Dette har pågått i 17 år. Vi ønsker at dette skjer før vi dør, sier Boren.

Det er et synspunkt Greenwood forstår og respekterer, men i brevet til guvernøren argumenterer hun for at å henrette Williams bare vil føre til mer lidelse.

Henrettelser utsatt

Williams forsvarere jobber intenst med å få henrettelsen utsatt, og hevder blant annet at Williams er psykisk utviklingshemmet. Så langt har de ikke fått noe gehør i rettsvesenet.

Henrettelsen skulle etter planen utføres klokken 02 norsk tid, og må være utført før klokken 07 fredag morgen, altså ved midnatt lokal tid.

Arkansas hadde ikke henrettet noen siden 2005, men i løpet av ti aprildager skulle etter planen hele åtte personer henrettes. Det skyldes at et av medikamentene delstaten bruker i henrettelser, går ut på dato ved utgangen av april.

De fire andre henrettelsene som var planlagt i april er stanset midlertidig av rettsapparatet.