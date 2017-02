(Dagbladet): Det framgår av et brev fra Utenriksdepartmentet (UD) som Dagbladet har fått tilgang til. Brevet ble sendt til Martine Vik Magnussens far for tre uker siden.



I brevet skriver underdirektør Guro Markussen Løvaas og seniorrådgiver Kristin Skjefstad Edibe i UD at utenriksminister Børge Brende, torsdag 5. januar, møtte Jemens visestatsminister og utenriksminister - Abdul-Malek al-Mekhlafi. Møtet fant sted i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Der ble Martine-saken tatt opp.

Jemen beklaget

Til nå har Farouk Abdulhak kunnet bevege seg fritt, bo på luksushotell, gifte seg og tjenestegjøre i hæren i hjemlandet – til tross for at han er ettersøkt for drap. Nå framgår det av brevet fra UD at Jemens regjering beklager at saken ikke har blitt løst:

- Utenriksminister al-Mekhlafi ga uttrykk for at han kjente saken godt og beklaget overfor utenriksminister Brende at den ikke var blitt løst. Al-Mekhlafi understreket at når president Hadis regjering er tilbake i Sana’a, skal de gjøre det som er mulig for at saken kan bli løst. Al-Makhlafi bekreftet også at han kjenner mistenktes far.

Faren til Farouk Abdulhak er Shaher Abdulhak - en av Jemens rikeste forretningsmenn. Han måtte tåle et kraftig kritisk søkelys da Panama Papers-avsløringene sprakk i fjor.

Martine-saken Martine Vik Magnussen (23) fra Asker gikk på Regent's College i London. Hun ble funnet død 16. mars 2008, i kjelleren i blokka der medstudenten Farouk Abdulhak bodde.

Martine Vik Magnussen ble sist sett i live halvannet døgn tidligere på et utested sammen med Abdulhak. Han forlot Storbritannia dagen etter at Martine forsvant.

Britisk politi har etterlyst ham for å ha voldtatt og drept Magnussen.

Britiske myndigheter har ingen utleveringsavtale med Jemen.



Luksusliv

Det er snart ni år siden den norske økonomistudenten Martine Vik Magnussen fra Nesøya ble drept i London. Den jemenittiske rikmannssønnen Farouk Abdulhak ble raskt mistenkt for drapet.

Til tross for en omfattende politietterforskning i Storbritannia, diplomatiske framstøt fra Storbritannia og Norge og iherdig innsats fra Martines far og hans kontaktnett, har Abdulhak kunnet unnslippe politiavhør og utlevering til Storbritannia. Han har også i lange perioder, med falske navn og falske pass, kunnet reise fritt mellom ulike land i Midtøsten og Afrika.

Forholdet mellom norsk UD og Martines far, Odd Petter Magnussen, har surnet kraftig - etter at sistnevnte i lang tid har kritisert det han oppfatter som manglende oppfølging og innsats fra norske myndigheter.

Nå herjer en grusom borgerkrig i Jemen. Når situasjonen roer seg, kan kanskje Martines pårørende håpe at Abdulhak ikke lenger er trygg i hjemlandet.





Forstår frustrasjonen

Seniorrådgiver Guri Solberg i UD opplyser til Dagbladet at utenriksminister Børge Brende, i tillegg til møtet som er omtalt i brevet, også tok opp saken med Jemens president ʿAbd Rabuh Mansur Hadi i mai i fjor. Begge møtene fant sted i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Der holder Jemens regjering hus etter at den ble fordrevet fra landet på grunn av borgerkrigen – en krig der Saudi-Arabia for øvrig har en sentral og kontroversiell rolle.

UD ønsker imidlertid ikke å svare på spesifikke spørsmål fra Dagbladet om hva som er årsaken til at Jemens regjering nå endrer sin holdning til Abdulhak eller om det ble snakket konkret om utlevering til Storbritannia.

- Det er ikke naturlig for oss å gå i detalj om hva som ble sagt i en fortrolig samtale som utenriksministeren hadde i Riyadh i januar. Med Jemens lovlige regjering helt eller delvis i eksil vil forventningene til deres konkrete bistand i saken være begrenset, skriver Solberg i en e-post til Dagbladet

- Norske myndigheter tar ved aktuelle anledninger opp «Martine-saken» i møter med representanter fra Jemen. Utenriksministeren er opptatt av å bruke naturlige anledninger til å følge opp saken, og familien holdes på egnet vis orientert om hva som kommer ut av disse samtalene. Departementet har stor forståelse for at familien til Martine er frustrert over at saken fortsatt er uløst ved at mistenkte unndrar seg straffeforfølgning. Norske myndigheter vil fortsette å følge opp Martine-saken, i nært samarbeid med britiske myndigheter.





- Gledelig

Martine Vik Magnussens far, Odd Petter Magnussen, sier til Dagbladet at han i flere måneder har forsøkt å finne ut hva som kom ut av møtet mellom Børge Brende og Jemens president.



- UD søker igjen å etterlate inntrykk av gjentatte initativ, og orientering om slike overfor min familie, i Martine-saken. Etter at jeg som pårørende ble informert av Martine-stiftelsen om det angivelige møtet mellom Brende og Hadi i fjor, reiste jeg gjentatte ganger spørsmål om hvilke temaer som ble berørt og utfallet av møtet, men disse ble aldri besvart av departementet, sier Magnussen.

- Konkrete norske initiativ overfor Jemen er etterlyst i snart ni år, og det er gledelig dersom brevet fra UD illustrerer en holdningsendring i departementet som innebærer noe mer enn kun en ny protokoll-tilførsel i saken.

Krigen i Jemen En koalisjon ledet av Saudi-Arabia har siden mars 2015 utført luftangrep mot Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014.

Houthi-militsens medlemmer tilhører zaydi-sekten, en gren av sjiaislam som utgjør rundt en tredel av befolkningen i landet og har støtte fra Iran.

Den sunnimuslimske presidenten Abd-Rabbu Mansour Hadi søkte tilflukt i Aden, men reiste videre til Saudi-Arabia da Houthi-militsen tok kontroll over deler av havnebyen.

Ifølge FN er minst 10 000 mennesker drept og nærmere 30 000 såret siden konflikten brøt ut. Nærmere 4000 av de drepte er sivile.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein har tatt til orde for en internasjonal gransking og mener at Saudi-Arabia har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser.

Verdens matvareprogram, FNs barnefond (UNICEF) og andre hjelpeorganisasjoner advarer mot omfattende sult i Jemen, som alt før krigen var Midtøstens fattigste land.

(NTB)