I Nord-Dakota har det vært forbudt med parkometre i nesten 70 år. Det kan det bli en slutt på nå

(Dagbladet): Det høres nok ut som nirvana for norske bilister. Et helt område totalt blottet for parkometre, som potensielt kan koste enda mer om du skulle glemme å legge penger på dem.

I nesten 70 år har parkometre vært forbudt på alle offentlige gater i staten Nord-Dakota i USA. Men forbudet står nå i fare for å bli opphevet, skriver nyhetsbyrået AP.

Mekaniske banditter

Men først må vi kikke tilbake på årsaken til at Nord-Dakota, som eneste stat i USA, har forbudt parkometre. Vi må helt tilbake til 1940-tallet. Da fikk Howard Henry bot da han stod parkert i byen Minot.

Det fant han seg rett og slett ikke i. Henry konkluderte med at parkometrene var mekaniske banditter, som de ikke hadde bruk for i Nord-Dakota.

Hans kamp mot parkometrene var svært vellykket. I 1948 ble de forbudt. Da lovgiverne i 1951 fjernet forbudet, stod Henry i spissen for en suksessfull folkeavstemning for å reversere avgjørelsen.

Men nå tar de folkevalgte i Nord-Dakota til orde for å gjøre parkometre lovlig igjen.

Guvernør Doug Burgum håper at det vil føre til mer utskiftning på parkeringsplasser i statens byer, noe som i sin tur leder til høyere salg i statens forretninger og høyere skatteinntekter.

- Veldig opprørt

Ifølge parkometerhater Howard Henrys barnebarn, tidligere delstatssenator JoNell Bakke, ville bestefaren vært «veldig opprørt» over utviklingen.

- Han hadde vært klar til å ta et nytt initiativ. Han engasjerte seg så mye i dette og alt han gjorde, sier Bakke.

Riktignok har det vært tillatt med parkometre på privat og statlig eiendom, og noen skoler har det på sine parkeringspasser.

Men nå vil altså de folkevalgte ha frislipp.

Lovforslaget har gått gjennom Delstatssenatet, men må også godkjennes av Representantenes hus i delstatsforsamlingen før det blir slått en definitiv strek over forbudet.

Statens største byer, Fargo og Bismarck, har lenge støttet en opphevelse av forbudet. Fargos ordfører Tim Mahoney argumenterer for at det er byene selv som må få ta avgjørelsen om de vil ha parkometre eller ikke.

- Muligheten for å bruke parkometre i gater der det er høy etterspørsel etter parkeringsplasser øker tilgjengeligheten for kunder som ønsker å handle, spise eller har andre gjøremål i sentrum, sier Mahoney, ifølge Bismarck Tribune.

Ny kamp

Men barnebarnet til forbudets opphavsmann, sier at dersom parkometre igjen blir tillatt vil hun igjen forsøke å få det forbudt. Til minne om bestefaren.

- Han følte ikke at det var rett at man måtte betale for å parkere og handle i Nord-Dakota. Og det gjør ikke jeg heller, sier Bakke.