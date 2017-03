I oktober ba han Trump trekke seg fra valgkampen. Nå skal  Trump ha pekt ham ut som ny Russland-ambassadør

(Dagbladet): Tidligere Utah-guvernør John Huntsman (57) blir USAs nye ambassadør til Russland, ifølge CNN og nyhetsbyrået AP.

Huntsman skal både ha blitt tilbudt, og takket ja til stillingen.

En ikke navngitt person i Trumps administrasjon sier at Huntsman ble plukket ut fordi han er en «strålende fyr», «tøff» og skjønner hva Trump ønsker.

Kritisterte Trump

Huntsman tok forøvrig til orde for at Donald Trump burde trekke seg fra valgkampen i fjor høst, etter at en video der Trump snakker nedsettende om kvinner ble kjent.

I videoen skryter blant annet Trump av hvordan han tafser kvinner i skrittet.

- På et så kritisk tidspunkt for vår nasjon, og når så mange har forsøkt å respektere rekordoppslutningen under primærvalgene, så har tiden nå kommet for at guvernær Mike Pence står øverst på valgseddelen, sa Huntsman da, ifølge The Salt Lake Tribune.

Trump har på sin side raljert mot Huntsman på Twitter i 2011 og 2012 og kalt ham en lettvekter, svak og ettergivende overfor Kina i sin daværende post som ambassadør, skriver NTB.

Til tross for dette skal han ha vært Trumps favoritt til ambassadørjobben i Russland.

Dersom CNNs opplysninger stemmer er det en tøff oppgave Huntsman tar på seg, i kjølvannet av påstander om at russerne blandet seg inn i valget i fjor høst.

Russland-kontakt

Det kommer også stadig nye opplysninger om Trump-leirens befatning med russiske tjenestepersoner. Så sent som onsdag ble det kjent at Trump i april skal ha møtt Russlands ambassadør til USA, Sergei Kisljak, på en tilstelning i Washington D.C i april i fjor.

Trump og apparatet rundt presidenten har nektet for at Trump har hatt - og hadde under valgkampen - noen som helst befatning med Russland eller russiske embetspersoner.

Men et avsnitt fra en artikkel i Wall Street Journal ser ut til å mer enn antyde det motsatte.

«Herr Trump tok varmt i mot herr Kisljak og tre andre utenlandske ambassadører som deltok under tilstelningen», heter det i en artikkel fra mai, som handler om Trumps til da tilsynelatende vennligsinnede tilnærming til Russlands president Vladimir Putin spesielt og Russland generelt.

Refs fra Det hvite hus

Det hvite hus har gått hardt ut mot rapportene, men bestrider ikke at møtet har funnet sted.

- Vi kan ikke huske hvem han kan ha håndhilst på under tilstelningen, og vi hadde ikke ansvar for å invitere eller sjekke gjester, sier assisterende pressesjef Sarah Huckabee Sanders, ifølge Business Insider.

Hun legger likevel til at å konstatere at de møttes er «lite oppriktig og absurd».

Så langt er det den pensjonerte generalen Michael Flynn som har fått hardest medfart for sin Russland-kontakt. Han var USAs sikkerhetsrådgiver, men fikk sparken i midten av februar etter at han hadde løyet om sin kontakt med Kisljak - og innholdet i kontakten.

Ogås USAs justisminister Jeff Sessions, har vært i hardt vær. I forrige uke ble det kjent at han hadde hatt to møter med Kilsjak under valgkampen. Da han ble spurt ut i Senatet for å få jobben som minister, sa Sessions at han ikke kjente til kontakt mellom Russland og Trumps valgkampapparat - et apparat han selv var en del av.

Flere demokrater tok i etterkant av avsløringen til orde for at Sessions måtte gå av som justisminister, men enn så lenge sitter han tilsynelatende trygt.

Og det er altså inn i disse omgivelsene Huntsman nå etter rapportene å dømme trer inn som USAs ambassadør til Russland.

Han har tidligere vært Russlands ambassadør til Singapore og Kina. Han tjenestegjorde som ambassadør til Kina under Barack Obama, og var dermed en av ytterst får republikanere som fikk et sentralt embete i Obamas regjeringsperiode.