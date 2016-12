I oktober ryddet franske myndigheter bort «Jungelen» - nå returnerer flyktningene

(Dagbladet): 24. oktober startet arbeidet med å tømme den beryktede flyktningeleiren «Jungelen» i den franske havnebyen Calais.

Mange av flyktningene ble transportert vekk fra leiren og til mottakssentre rundt om i landet. Mange av dem ble også sendt til Storbritannia - som er mange av flyktningenes mål å nå.

Gjemte seg

Flere av de som valgte å ikke bli transportert, og nye ankomne flyktninger, returnerer nå til havnebyen nord i Frankrike, skriver Independent som har besøkt byen.

Det er usikkert på hvor mange det er snakk om, men ifølge avisa er det snakk om hundrevis.

Allerede en uke etter at «Jungelen» ble revet, ble det rapportert om at flyktninger gjemte seg i Calais etter at leiren ble revet, skriver The Guardian.

Målet var, og er, å komme seg over Den engelske kanal.

- Vil vokse

- Flere og flere kommer tilbake. Denne uka har titalls mennesker ankommet. Jeg antar leirene vil vokse de neste månedene, sier Julien Muller, frivillig for organisasjonen Terre d’Errance til Independent.

Flyktningene har foreløpig ikke samlet seg til én leir, men flere små. Ifølge den britiske avisa er det snakk om minst seks leirer i Nord-Pas-de-Clais-regionen.

I en av de skal det bo minst 120 personer.

Den tidligere ikke-offisielle flyktningeleiren, kalt «Jungelen», huset mellom 6000 og 8000 mennesker fra blant annet Afghanistan, Sudan og Eritrea. Ifølge organisasjonen Human Rights Watch var 1900 av disse barn.

Barn var savnet

Etter at «Jungelen» ble ryddet vekk i slutten av oktober, ble det rapportert om at flere barn var savnet og forsvunnet.

En tredel av de 179 barna som organisasjonen Refugee Youth Service fulgte, forsvant, skrev Reuters tidligere i høst. Det er usikkert hvor mange av disse som har kommet til rette.

Storbritannia tok imot mange tusen flyktninger etter «Jungelen» i Calais ble revet. I september ble det kjent at den britiske og den franske regjeringen skal bygge en fire meter høy mur for å hindre flyktninger i å krysse Eurotunellen fra Frankrike til England.

Verkebyll

Leiren i Calais har vært en verkebyll i forholdet mellom Frankrike og Storbritannia, siden målet til menneskene i leiren har vært å komme seg til de britiske øyene.

Byen har 70 000 innbyggere og ligger der hvor Den engelske kanal er på sitt smaleste. Det er bare 34 kilometer over til England, som du kan se på godværsdager.

Vil leiren blusse opp igjen i en større skala, vil myndighetene få nye utfordringer.