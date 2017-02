Idrettshall brant ned i Rogaland

Kl 08.30 fredag fikk brannvesenet melding om full fyr i en idrettshall sør i Rogaland. Bjerkheim kommune opplyser nå at brannen er under kontroll.

- Det er meldt om full fyr i taket til Bjerkreimshallen på Vikeså i Bjerkheim. Hallen er nesten helt nedbrendt, meldte politiet i Rogaland på Twitter rundt kl. 09.

Redningsmannskaper og nødetater kom til stedet og startet med slukkingsarbeid.

.... det har vært personer inne i hallen.Det jobbes med å tømme arkiv i underetg tilh kommune. — SVPD ops - Stavanger (@Rogalandops) February 24, 2017

- Det var folk i hallen da brannen begynte, men brannmannskap fikk de tidlig ut. Alle skal nå være ute, sier Jan Bryne, vaktleder i 110 Sør-Rogaland.

Giftig røyk

Flammene stod ut av taket, og det var lenge mye svart røyk i området. Synlig på lang avstand. Bjerkheim kommune skrev på sin nettside at røyken kunne være giftig, og at brannvesenet oppfordret innbyggere i nærheten til å ha alle vindu lukket. Ingen personer måtte oppsøke området.

Kl. 10.00 er brannen under kontroll/slukket, og faren for giftig røyk i området er over, skriver de.

Operasjonsleder, Egil Karlsen, opplyser til Dagbladet at det under brannen foregikk tømming av et arkiv som var kommunen sitt. Arkivet var plassert i hallens andre etasje.

- Det er et brannskille der om gjør det mulig å redde ut det som er der, sa operasjonsleder Egil Karlsen.

- Kunne se det på lang avstand

Brannvesenet i Rogaland kan så langt ikke si noe om årsaken til brannen, men ifølge politiet fremstår det som at brannen startet i idrettshallen.

De fikk melding om brannen gjennom direktevarsling fra hallen 08.30 fredag.

- Det var full fyr og man kunne se det på lang avstand. Først fikk vi melding om brannen fra direktevarslingen, så begynte andre å ringe inn, sier vaktlederen i 110.

Ifølge Bryne har det ikke vært behov for evakuering av beboere i området rundt hallen, da det ikke bor så mange der.