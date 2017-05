Ikke velkommen hjemme

NEW YORK (Dagbladet): USAs førstedame Melania og Trumps yngstesønn Barron holder fortsatt til i Trump Tower på Fifth Avenue. Presidenten selv har for lengst flyttet til Washington D.C..

Torsdag kommer han tilbake til byen hvor han er født og oppvokst, men innbyggerne er langt fra begeistret. I presidentvalget i november fikk han usle 9,7 prosent av stemmene i hjemdistriktet Manhattan.

Nå ligger det an til store demonstrasjoner.

- Katastrofalt dårlig

- Folk i New York har visst hvem Trump er i flere tiår. Det er en grunn til at nesten ingen new yorkere stemte på ham. De vet hvor katastrofalt dårlig han drev selskapene sine, sier kommentator og Gawker-gründer Elizabeth Spiers til Dagbladet.

Hun er tidligere sjefredaktør for den innflytelsesrike avisa The New York Observer, som eies av Trumps svigersønn, Jared Kushner.

- Det er en stor forskjell mellom hva folk i New York, som er blitt eksponert for Trump, synes, og hva resten av USA, som bare kjenner ham gjennom realityserien «The Apprentice», synes, sier Spiers.

Trump har vært et velkjent i navn i New York-tabloidene siden 1980-tallet. Trump, mens resten av USA for alvor ble kjent med ham gjennom realityserien fra 2004.

- Trump føler at folkene i New York, som han ønsker å imponere, aldri har respektert ham. Han trodde at å bli president ville forandre på det. Men det har det neppe gjort, sier Spiers.

Vil drukne tale

Trump skal holde en tale om bord på det tidligere hangarskipet «Intrepid», som nå er et museum ved Manhattan. Han skal også møte Australias statsminister, Malcolm Turnbull.

Motdemonstranter planlegger protester både utenfor hangarskipet og ved Trump Tower.

- Vi vil på symbolsk vis drukne Trumps tale. Vi vil ikke tillate ham å bruke byen vår som bakgrunn, sier Joe Dinkin, en talsperson for Working Families Party, som organiserer protestene, til AM New York.

Også andre grupper som Women´s March Alliance og Rise and Resist deltar.

- Vi planlegger en veldig het velkomst for Trump, sier Alexis Danzig i Rise And Resist til Reuters.

Byens demokratiske ordfører, Bill de Blasio, har heller ingen planer om å logre.

- Ordføreren ser på dette som en mulighet til å minne presidenten om at New York er verdens flotteste by på grunn av - ikke på tross av - vår mangfoldighet, sier talsmannen hans, Eric Phillips, til New York Times.

Mange new yorkere er dessuten frustrerte over hvordan det voldsomme sikkerhetsopplegget rundt presidentbesøket fører til stengte veier og kaos i verdensmetropolen, og ikke minst hvor mye sikkerhetsopplegget koster.

Kostbar president

Søndag bevilget Kongressen mer enn 120 millioner dollar (over 1 milliard kroner) til å dekke inn utgiftene til å beskytte presidenten. De har skutt i været med Trump. 60 av millionene er øremerket til Secret Service. Mye skal gå til å beskytte Trump Tower og Trump-familiens reiser. De øvrige 60 millonene skal gå til å refundere New York og Palm Beach i Florida, som har hatt svære ekstraordinære utgifter etter at Trump ble president.

Politiet i New York anslår at det koster 308 000 dollar (om lag 2,7 millioner kroner) per dag å beskytte presidenten. I tillegg kommer kostnadene til Secret Service. I Florida, hvor Trump har tilbrakt 25 dager i Mar-a-Lago-klubben sin siden januar, anslår politiet at de bruker 60 000 dollar (om lag 516 000 kroner) daglig på overtidsbetaling når Trump er der.

Sønnene Donald junior og Eric og datteren Ivanka og ektemannen Jared Kushner har også dratt på flere privatturer både i inn- og utland som har vært svært ressurskrevende for Secret Service.