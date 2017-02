(Dagbladet): Tirsdag morgen opplevde Svalbard noe så sjeldent som å være Norges varmeste sted, melder Meteorologisk institutt.

Aller mildest var det på målestasjonene Sveagruva og Akseløya, der det ble målt 4,1 grader klokka 7. Svalbard Lufthavn hadde 3,8 grader, mens det var 4 grader på Pyramiden målestasjon, viser en fra meteorologene.

Temperaturrekorden i Longyearbyen i februar er på 7 plussgrader fra 2012, og det er ikke umulig at den slås senere denne uka.

- Dette kommer vi til å se mer av

Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt, sier det er overveiende sannsynlig at dette er en utvikling vi vil se mer av i tiden som kommer. Men han er overrasket over hvor raskt og hvor kraftig temperaturøkningen er.

- Flere vintre har temperaturen har ligget mellom 5 og 10 grader over normalen på Svalbard. I dag er det så mye som tjue grader over normalen. Det er ingen steder på kloden at temperaturøkningen er like tydelig som i Arktis, sier Winther.

Han understreker at dagens høye temperatur på øygruppa er et værfenomen, men at vi trolig vil se mer av dette framover.

- Summen av vær over tid blir klima, og man kan nesten omtale det vi ser på Svalbard som et nytt klimatisk vippepunkt. Globalt snakker vi om et togradersmål. På Svalbard har temperaturen steget med mye mer, sier Winther.

-Spesiell situasjon

Årsaken til den høye vintertemperaturen er blant annet at havisen, som tidligere omkranset Svalbard om vinteren, nå er borte. Uten sjøisen, som fungerte som et slags lokk, hindres ikke lenger sjøvannet fra å avgi varme til atmosfæren, noe som igjen fører til høyere temperatur.

Konsekvensene av de høye vintertemperaturene de siste årene er at isbreer smelter, at livet til dyr som lever i og av isen er i en verre situasjon enn tidligere. Vi ser også at arter som torsk, lodde, hyse, fugler og isbjørner flytter seg nordover når klimaet endrer seg.

- Det er også en spesiell situasjon for de som er bosatt på Svalbard. De siste årene har det vært mye nedbør, og mindre permafrost i bakken har ført til uvanlig sterk erosjon og flere ras. Framover blir det en utfordring med infrastruktur, og man må blant annet pæle husene lengre ned i bakken for at de skal stå sikrere.

I oktober ble veier midt i Longyearbyen stengt på grunn av jordras, og senere i høst ble store deler av befolkningen i byen evakuert fra sine hjem grunnet overhengende rasfare. I tillegg gjør en fuktigere grunn bygningsmassen ustabil, og både veier, vann, kloakk, tele og strøm risikerer uventede brudd.

Mildt også resten av uka

Mens det altså var 4,1 grader på Svalbard i dag tidlig, var det varmeste stedet i Fastlands-Norge Ona fyr i Møre og Romsdal med 2,8 grader.

Også mandag var det milde temperaturer på Svalbard. Årsaken til at det er kaldt i sør og varmt i nord er kombinasjonen av et massivt høytrykk fra Russland som sender til dels kraftig iskald vind fra øst inn i fjellheimen, og et større lavtrykk sør for Island som pumper milde luftmasser nordover Norskehavet og inn i Barentshavet.

2016 var et rekordår for Svalbard både når det gjaldt milde temperaturer og nedbørmengde.