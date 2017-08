(Dagbladet): Blå hunder som løper gatelangs i utkanten av Mumbai.

Det viser bilder tatt av Navi Mumbai Animal Protection Cell (NMAPC), ifølge Hindustan Times. Avisa refererer til fortvilte dyrevernere.

- Det er sjokkerende å se hvordan hvite hunder er blitt farget blå. Vi har sett minst fem av disse, sier Arati Chauhan, driveren av NMAPC, til Hindustan Times.

Heller farge rett i elva

Chauhan mener at årsaken til fenomenet flyter rundt i elva Kasadi. Der heller foretak fargestoffer rett ut i vannet av lokal industri, ifølge Chauhan.

Påstandene hans understøttes av Maharashtra Pollution Control Board.

Utvalget har gitt et firma i nærområdet et påbud om å ta fargestoffene opp fra elva innen syv dager, samtidig som de har sperret av selve elveleiet.

Forurensningsnivået gjør vannet skadelig, både for folk og dyr.

- Vi har advart firmaet og bedt dem om å sørge for at hendelsen ikke gjentar seg, sier Jayavant Hajara, en talsperson for Maharashtra Pollution Control Board, til Hindustan Times.

Skyhøyt giftnivå

Ifølge avisa har elva et forurensningsnivå på tretten ganger over nivået som anses som trygt for mennesker. En av årsakene er store mengder klor - et grunnstoff som i større konsentrasjoner er svært giftig.

Giftmengdene har ført til bekymringsmeldinger fra fiskere.

De frykter at giften vil ramme fiskebestanden i området, og at også fugler og reptiler vil dø som følge av forurensningen.

Dette ettersom Kasadi flyter inn i det større elvedraget Panvel.

- Vår daglige fangst har falt med 90 prosent i løpet av det siste året. Vi har klaget flere ganger, men ingenting har skjedd, sa Yogesh Pagade, en lokal fisker, til Hindustan Times i fjor.