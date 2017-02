Indias største mobiloperatør overtar Telenor i India

Indias største mobiloperatør, Bharti Airtel Limited (Airtel) overtar Telenor India, opplyser Telenor i en børsmelding.

Airtel er Indias største mobiloperatør med over 269 millioner abonnenter og en markedsandel på over 33 prosent, målt i omsetning.

Telenor gikk i India i 2008 med store forhåpninger om å tjene penger i verdens nest mest folkerike land. Ifølge Dagens Næringsliv har imidlertid den norske telegiganten et tap på driften på 10,5 milliarder kroner siden 2009.

Det har i lenre tid vært spekulert i at Telenor ville kvitte seg med driften i India, noe som altså skjer nå.

Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet, inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter. Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt inntil transaksjonen er gjennomført.

- Dagens avtale er til det beste for våre kunder, ansatte og for Telenor-konsernet. Å finne en langsiktig løsning for vår indiske virksomhet har vært viktig for oss og vi er fornøyd med avtalen med Airtel. Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i børsmeldingen.

Saken oppdateres