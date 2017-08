Indisk diplomat: - Vi vurderer Ivanka Trump på lik linje med «åndssvake» Saudi-prinser

(Dagbladet): I november reiser Ivanka Trump, Donald J. Trumps datter og ubetalt rådgiver for presidenten, til India og byen Hyderabad.

Der skal hun lede en delegasjon ved Global Entrepreneurship Summit 2017 - et arrangement der India og USA blir verter for noen av verdens mektigste ledere.

Besøket kommer etter invitasjon fra landets statsminister Narendra Modi.

- Hun vil støtte kvinners muligheter for entreprenørskap på verdensbasis, skrev Donald Trump torsdag.

Krass uttalelse

Nyheten fikk en blandet reaksjon i India, ifølge Hindustan Times. Avisas redaktør, tidligere Quartz-redaktør og TIME Magazine-journalist Bobby Ghosh, viser til en uttalelse fra en indisk diplomat.

Personen blir ikke navngitt, men redaktøren går god for hans rolle innen landets diplomati. Diplomaten skal angivelig være lite imponert av presidentdattera, og omtaler henne på følgende måte:

- Vi vurderer Ivanka Trump på lik linje med «åndssvake» Saudi-prinser. Det er i vår nasjonale interesse å smigre dem.

Look forward to Ms. Ivanka Trump’s presence at #GES 2017 Hyderabad as the leader of the US delegation. @realDonaldTrump @IvankaTrump — Narendra Modi (@narendramodi) August 10, 2017

Uerfaren rådgiver

Ifølge Independent skal diplomaten ha sammenlignet USA med et kongedømme, der makten går i arv.

Uttalelsen viser til at Ivanka Trump er satt inn i posisjonen av sin egen far. Dette på tross av at hun tidligere ikke hadde erfaring med lignende verv.

- Hennes karriere har omtrent utelukkende blitt bygget gjennom farens forretningsimperium, skriver Hindustan Times i en leder.

Skryter av statsministeren

I samme tekst understrekes det at invitasjonen tilsynelatende strider mot statsminister Modis politiske overbevisninger.

Indias statsminister har refset politiske dynastier og familier som kontrollerer politikken, og ifølge Hindustan Times svelger Modi en kamel når han inviterer Trump-datteren.

Det er avisa takknemlig for.

- Før man kritiserer hans beslutning, må man huske på at hun er en sentral rådgiver for presidenten. Herr Modi tar en for laget, og en for landet, heter det i lederen som legger vekt på viktigheten av å ha USA som alliert.

Viktige samarbeidspartnere

I juli holdt de to landene militærøvelser sammen med Japan, og ifølge avisa var handelen mellom USA og India verdt over 115 milliarder dollar i 2016.

Det tallet kommer trolig til å stige i løpet av framtida.

Derfor mener artikkelens skribent at et nært forhold til Ivanka Trump, en person som beskrives som innflytelsesrik innen presidentens apparat, som viktig.

Dette for å styrke et allerede godt forhold de to landene imellom.

- Forholdet mellom USA og India har aldri vært bedre, sa Donald J. Trump da han møtte Narendra Modi i juni, ifølge CNN.