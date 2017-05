Ingen enighet i SAS-pilotenes tarifforhandlinger - nå er det pause på ubestemt tid

Da de to ukene som var satt av til tarifforhandlinger var over, var SAS-ledelsen og selskapets norske piloter fortsatt uenige.

Lederen i Norske SAS-flygeres Forening, Jens Lippestad, forteller at partene forrige torsdag ble enige om å ta en pause.

- Vi greide ikke å bli enige, men har heller ikke gitt opp, sier han til Dagbladet.

- Uforutsigbar fritid

Lippestad sier at uenigheten særlig handler om arbeidsplaner og tiltak for å redusere arbeidsbelastningen for pilotene.

Piloter som har såkalt «helvariabelt produksjonsmønster» får ikke vite før den 16. hver måned hvilke dager de skal jobbe neste måned og når de har fri. Ifølge Lippestad gjelder dette cirka 60 prosent av pilotene, mens cirka 40 prosent har en fast «turnus».

Gruppa med «helvariabelt produksjonsmønster» forteller Lippestad at pilotenes representanter vil redusere til under halvparten av pilotene.

Pilotenes tarifforhandlinger med ledelsen føres av LO-tilknyttede Norske SAS-flygeres Forening og Parat-tilknyttede Scannor flygerforening. Sistnevnte ledes av Jan Levi Skogvang.

- Det er en gruppe, omtrent halvparten av kollegene, som har veldig liten forutsigbarhet på fritida, og det er der vi har hatt store problemer med å finne løsninger, sier Skogvang til Dagbladet.

Vil ha mer helgefri

Mens pilotene vil ha mer forutsigbarhet, vil SAS-ledelsen ha mer fleksibilitet.

«Vi søker å oppnå større fleksibilitet i anvendelsen av de flygende mannskaper slik at ressursutnyttelsen på personalsiden står bedre i samsvar med svingningene i den sesongmessige etterspørselen», skriver SAS' informasjonssjef Knut Morten Johansen i en tekstmelding til Dagbladet.

Pilotene vil dessuten ha mer helgefri.

- Idag har alle SAS-piloter krav på kun en frihelg i måneden. Vi vil øke det til minimum to helger i måneden, forteller Lippestad.

Irland ikke-tema

SAS' Irland-etablering, som Lippestad uttalte seg om i Dagbladet 17. mars i år, har ikke selskapet ønsket å diskutere - noe pilotenes representanter har tatt «til etterretning».

- Det er strengt tatt ikke tema i forhandlingene, fordi arbeidsgiveren mener det er innenfor styringsretten og etableringsretten og ikke ønsker å ha det inn i forhandlingene. Vi konsentrerer oss derfor om å bedre situasjonen for de som vi organiserer og som skal jobbe i SAS. sier Lippestad.

- Når dere begynner igjen: Hvor lenge vil dere holde på, før det eventuelt blir en konflikt?

- Først må vi bli enige om å starte på nytt, og så får vi se hvor mye tid selskapet vil sette av. Vi kan ikke forhåndsannonsere hva som skjer «hvisomatte, dersomatte». Vi har som målsetning å bli enige, og mer enn det vet jeg ikke, sier Lippestad.

- Planlagte pauser

Jan Levi Skogvang sier at han ikke vet om det var meningen å bli ferdig i løpet av de to ukene som var satt av til tarifforhandlinger.

- Det har ikke vært tradisjon for å bli ferdig så fort. Jeg vet ikke om ledelsen selv trodde på det, sier han til Dagbladet.

Ifølge Knut Morten Johansen var pauser i forhandlingene «både planlagt og vi finner det konstruktivt».