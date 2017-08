Ingen funnet i oppfinnerens ubåt. Politiet tror at den ble senket med vilje

(Dagbladet): Klokka 03.39 fredag mottok danske redningsmannskaper henvendelser om at ubåten «Nautilus» ikke hadde kommet hjem fra en seilas utenfor København.

Nå er ubåten hevet, og i dag undersøkte politiet vraket. Der fant de ikke den savnede svenske journalisten Kim Wall (30).

- Vi har et håp om at vi finner henne i live, men vi er forberedt på at hun kanskje ikke er det, sier politiet på en pressekonferanse, ifølge Aftonbladet.

- Familien hennes er informert om at ingen person ble funnet i ubåten, legger talspersonen til.

- Senket med vilje

Politiet forsøker nå å sanke tekniske spor fra ubåten. Målet er å spore hvor den har vært, ifølge Ekstra Bladet.

Samtidig leter etterforskerne både på land og i vann etter den savnede svensken. Wall var passasjer i ubåten torsdag, og er siden ikke blitt sett.

Ifølge Expressen sier Jens Möller, en talsperson for politiet i København, følgende om årsaken til ubåtens forlis:

- Det virker som at den er senket med vilje.

Möller understreker at politiet fortsatt ikke har noen annen mistenkt i saken enn Peter Madsen, ubåtens eier og oppfinner.

Nekter straffskyld

Dansken er siktet for uaktsom drap i forbindelse med saken.

Madsen nekter straffskyld, og har tidligere hevdet at han var alene da ubåten sank klokka 11.00 fredag.

- Jeg var ute på en prøvetur med ubåten da det oppsto en feil på en tank, som ikke var spesielt alvorlig. Da jeg prøvde å reparere den, ble feilen brått veldig alvorlig, har Madsen tidligere sagt overfor danske TV 2.

Kom ikke hjem

Da uttalte han også at han var lei seg for at ubåten hadde sunket, ifølge Aftonbladet.

Madsen har hevdet at han satte av journalisten ved Refshaleøen klokka 22.30 dagen før. Hun kom imidlertid aldri hjem, noe som førte til at Walls kjæreste kontaktet politiet.

- Det er med stor forferdelse vi har tatt i mot beskjeden om at Kim er savnet. Vi tror og håper virkelig at hun skal bli funnet i god behold, skrev Walls familie i går, ifølge Aftonbladet.

I pressemeldingen beskrev de Wall som fokusert, ambisiøs og hengiven i sitt arbeide.

Dette for aviser som New York Times, TIME og Vice.

Undersøker overvåkningsbilder

Politiet gjennomgår store mengder videomateriale for å finne ut av om hun er blitt sett i etterkant av turen med Madsen.

Dette blant annet i form av opptak gjort ved Restaurant Halvandet. Restauranten ligger rett ved der den påståtte landgangen fant sted, ifølge Ekstra Bladet.

- Vi er så heldige at vi har opptak fra hele vår eiendom, og håper å kunne bidra til å oppklare dette mysteriet, sa Bo Petersen, innehaver av restauranten, til den danske avisa tidligere denne uka.

Han har vært i dialog med politiet, og ønsker ikke å kommentere opptakenes innhold.

- Det overlater jeg til politiet, sa Petersen, ifølge Ekstra Bladet.