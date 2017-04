- Ingen grunn til å tvile på at Nord-Korea har kjernevåpen i beredskap

(Dagbladet): Under en militærparade i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang i dag tidlig viste diktator Kim Jong-un fram noen av landets våpen. Paraden markerte 105-årsdagen til landets første leder og grunnlegger Kim Il-sung, en dag kjent som «Solas dag».



De siste dagene har spenningen mellom Nord-Korea, Kina, Japan og USA vært stor. Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre «strategiske provokasjoner» i løpet av kort tid.

Nord-Korea har selv varslet atomangrep ved tegn på amerikansk provokasjon, etter at USA beordret flere krigsskip om å sette kursen mot havområdene utenfor Nord-Korea.

Både ubåtmissiler, mellomdistansemissiler og interkontinentalte ballistiske missiler så dagens lys, og Kim Jong-un så ut til å være i strålende humør.

- Utenfor Sør-Koreas radar

Halvor Kippe, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), sier at ubåtmissilene som ble vist fram under militærparaden i Pyongyang i dag, ikke er nye.

- De har vist fram disse tidligere og testet dem med hell. Det som er viktig med ubåtmissilene, er at om Nord-Korea skulle bli angrepet først, og alt på land blir slått ut, kan de skyte ut kjernevåpen fra disse ubåtene. De har bare en regional rekkevidde på trolig rundt 1000 kilomenter, men kan med det treffe både Japan og Sør-Korea. En annen ting er at Nord-Korea med disse ubåtene kan seile sør for synsvidden til den amerikanske missilforsvarsradaren for Sør-Korea og avfyre missiler mot Sør-Korea derfra.

Det som derimot fanget Kippes oppmerksomhet under dagens parade, var to helt nye ICBM-er, interkontinentalte ballistiske missiler, med en potensiell rekkevidde til å nå USA.

- De har vist fram to ICBM-er tidligere, men de har vært annerledes. Å ha fire stykker totalt er ganske bemerkelsesverdig. Ingen av dem er testet eller skutt opp ennå, så alt er i utviklings- og utstillingsfasen, og det er langt fra sikkert at alle fire modellene vil utvikles videre.

Under militærparaden uttalte Choe Ryong-hae, som angivelig er en av de mest høytstående offiserene i Nord-Korea, at de er forberedt på å svare med full krig, dersom en krig skulle bryte ut, ifølge BBC.

- Vi er klare for å stå tilbake med kjernefysiskeangrep mot et hvert kjernefysisk angrep.

Kippe mener at Nord-Korea med dette utspillet hevder at kjernevåpen er i beredskap.

- Det finnes ingen konkrete grunner til å tvile på at det stemmer. Men disse våpnene var mest sannsynlig ikke del av paraden, der handlet det først og fremst om missilsystemer.

Både i fjor høst og i mars i år har Nord-Korea testet missiler. I fjor simulerte de et et kjernefysisk angrep mot et mykt mål i en sørkoreansk havneby og i mars simulerte de angrep mot en amerikansk flybase i Japan.

- Med disse to testene har Nord-Korea vist at de øver på mål som er myke, som befolkningssentre, samt militære mål. I forbindelse med sistnevnte har de signalisert at de er villige til å gjøre et kjernefysisk forkjøpsangrep for å stoppe en amerikanskledet invasjon under oppbygging i regionen. Det viser noe av tankegangen rundt kjernefysisk krigføring.

Mistenker ny prøvespregning

Forsvarseksperten ønsker ikke å spekulere i hvordan situasjonen kommer til å utvikle seg.

- Men det er ofte høy spenning mellom Nord-Korea på den ene siden og Sør-Korea og USA på den andre, så det er ikke en helt ny situasjon sånn sett.

Det internasjonale samfunnet er svært bekymret for Nord-Koreas atomprogram, og amerikanske eksperter ha blant annet sagt at Nord-Korea kan ha våpen med mulighet for å nå det amerikanske fastlandet innen få år.

Overvåkingsgruppa 38 North meldte tidligere denne uka at landet er klart til å gjennomføre en ny atomprøvesprengning.

- Gjør det når vi vil

Natt til i går meldte NBC News at amerikanske myndigheter er forberedt, og kan gjennomføre et rakettangrep mot Nord-Korea, dersom de er overbevist om at Nord-Korea vil gjennomføre nok en prøvesprenging av atomvåpen.

Opplysningene skal komme fra høystående etterretnings- og sikkerhetskilder. USAs forsvarsdepartement har ikke ønsket å kommentere opplysningene.

Nord-Korea kom imidlertid med et krasst svar:

- Situasjonen på Korea-halvøya er nå i en ond sirkel. Nord-Korea vil gjennomføre atomprøvespreninger når vi har lyst, sier toppdiplomat Hang Son-ryol i et eksklusivt intervju med nyhetsbyrået Associated Press i hovedstaden Pyongyang.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017

Han gikk også rett i strupen på USAs president Donald Trump, som de siste dagene har skrevet flere Twitter-meldinger om den spente situasjonen.

- Nord-Korea er ute etter trøbbel. Hvis Kina vil hjelpe, er det flott. Hvis ikke, vil vi løse problemet uten dem, skrev Trump.

Japan diskuterer evakuering

Kinas utenriksminister har på sin side sagt at en Nord-Korea-konflikt kan bryte ut når som helst, og at det ikke kommer til å bli noen vinner.

- Dialog er den eneste mulige løsningen, sa Kinas utenriksminister Wang Yi på en pressekonferanse i Beijing fredag, med sin franske kollega Jean-Marc Ayrault ved sin side.

USA og Sør-Korea står sammen i sin kamp for å motarbeide Nord-Korea, og Nord-Korea gjør det samme, noe som skaper «en potensielt farlig situasjon», sa Wang.

Japans nasjonale sikkerhetsråd diskuterte fredag hvordan landet kunne evakuere nesten 60 000 japanere fra Sør-Korea dersom en krise skulle inntreffe, har en myndighetsperson uttalt ifølge Reuters.

I går meldte kinesiske medier at det kinesiske flyselskapet Air China stanser flygningene sine til Nord-Korea fra og med mandag.