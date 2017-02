- Han har gjort mer enn noen annen president jeg har opplevd, sier Carl I. Hagen (Frp) om Trump sin start på oppholdet i det ovale kontor.

Som amerikansk president har Donald Trump virkelig få satt sitt preg på det politiske bildet i både USA og resten av verden, og har signert en rekke kontroversielle presidentordrer.

Kun timer etter innsettelsesseremonien tok han første skritt mot å fjerne Obamacare, før han fortsatte med å gi klarsignal til byggingen av den omstridte muren mot Mexico; en mur som ifølge Washington Post kan få en prislapp på over 200 milliarder kroner.

Det hele toppet seg når han fredag 27. januar signerte en presidentordre om at det ikke skulle skrives ut nye visum til personer fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. Samtlige av disse landene er dominert av muslimer, og flere mener dette er Trumps modererte versjon av muslimforbudet han lanserte under valgkampen.

Innreiseforbudet har siden blitt stoppet av en føderal dommer i USA.

- Setter amerikanerne i høysetet

- Starten på hans presidentskap har vært veldig dramatisk. Han gjennomfører jo flere av løftene han ga i valgkampen, og det synes jeg virker lovende, sier Hagen.

- For en gangs skyld er det ingen grunn til å være forbauset når en politiker gjennomfører det han har lovet. Det virker som andre politikere synes det er veldig uvant.

- Hva er dine tanker om innreiseforbudet?

- Han setter sine egne borgere i høysetet, og jeg setter pris på en politiker som først og fremst tar hensyn til landets egne innbyggere og de som har stemt ham inn.

- Flere forskere mener at innreiseforbudet, som av mange oppfattes som et muslimforbud, kan skape grobunn for mer radikalisering og dermed skape flere terrorister. Virker ikke innreiseforbudet da mot sin egen hensikt?

- Det beskytter jo fortsatt innbyggerne i USA, for noe særlig radikalisering i USA har det ikke vært. Det er i tilfelle radikalisering i andre land, og det vil være en betydelig ulempe og være kjedelig.

Trump gikk hardt ut mot den føderale dommeren James Robart og rettsvesenet i USA etter at førstnevnte satte en midlertidig stopper for innreiseforbudet.

Akkurat den reaksjonen er ikke Hagen stor fan av.

- Han kan selvsagt si at han er uenig i avgjørelsen, men jeg synes det er uklokt av Trump å gjøre det.

Ikke sans for «fake news»

Den nyinnsatte presidenten har blitt kjent for å bruke begrepet «fake news» om nyheter som er kritiske mot ham selv. Bruken av begrepet har spredt seg til norsk jord, etter at Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari nylig kritiserte TV2 og andre norske medier for å produsere «falske nyheter».

- Det har jeg ingen sans for, sier Hagen om Trumps bruk av begrepet.

- Det må være lov å komme med kritikk uten å si at det er «fake news». Det er ikke noe jeg setter pris på.

Hagen ønsket ikke å kommentere partifelle Keshvaris bruk av begrepet ovenfor Dagbladet.

Håper Trump trekker USA ut av Paris-avtalen

På spørsmål fra Dagbladet om hva han tror Trump sitt neste grep kommer til å bli, svarer Hagen at han håper Trump trekker USA ut av Paris-avtalen.

- Det er klima-alarmister som har laget den, og de sørger for at mange går rundt og tror at utslipp av CO2 har noen som helst betydning for klimaet. Det har det ikke, og vi sløser bort titalls milliarder av dollar og kroner på dette klimahysteriet.

- Nå har det seg slik at 97 prosent av verdens klimaforskere er enige i at klimaendringene er menneskeskapte. Du går altså imot disse?

- Den grove løgnen du nå fremsatte tar jeg med knusende ro. Den undersøkelsen er undersøkt av mange, og det riktige tallet er 0,3 prosent av forskerne som støtter FNs klimapanel. Det er tusenvis av forskere som er uenige, denne løgnen som du nettopp sa om 97 prosent er en ren løgn.

Frp-veteranen har i sin relansering som rikspolitiker gjort kampen mot «klimahysteriet», som han selv karakteriserer det, til en av sine kjernesaker. Han har tidligere gått hardt ut mot Cicero, som regnes som Norges fremste miljø for klimaforskning.

Hagen avviste i desember Cicero-forskerne som "kjøpt og betalt"; en påstand som provoserte Bjørn Hallvard Samset, forskningssjef ved Cicero.

- Hvordan kan man forsvare seg mot noe slikt annet enn å vise til at vi gjør en solid og god forskning? Hvis du avviser oss, så avviser du hele klimafeltet. Vi publiserer vår forskning jevnlig i topptidsskriftene. Det er ikke vanskelig å se at vi er en dønn seriøs forskningsinstitusjon. At han sier noe annet tyder på at han ikke har forstått hva forskning er, sa Samset til Dagbladet i desember.

Kritisk til regjeringsmedlemmer

Statsminister Erna Solberg og andre regjeringsmedlemmer har gått ut mot Donald Trump og innreiseforbudet. Hagen mener det er uklokt.

- Vi er tjent med et godt forhold til USA, uavhengig av hvem som er president.

Hagen kritiserer også det han kaller for «nedsettende snakk» fra regjeringshold om Putin.

- Vi har grense med Russland i nord, og det er ikke noe fornuftig å tirre Putin, som er meget populær i sitt eget land.

- Det beste av to onder

Selv om Hagen støtter flere av de kontroversielle grepene Trump har kommet med i løpet av sine tre første uker som president, vil han ikke si at han støtter ham.

- Jeg har aldri støttet Trump. Det jeg har sagt er at i valget mellom to onder, så valgte jeg det minste ondet og det mest spennende, og det var Trump, sier Hagen og refererer til valget mellom Hillary Clinton og Donald Trump.