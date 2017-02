- Ingen har ansvaret for mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak

(Dagbladet): På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus, utarbeidet en rapport om forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre.

Rapporten bygger på analyse av statistikk over forsvunne enslige mindreårige i perioden 2008 til juni 2015, samt intervjuer med ansatte ved EMA-mottak (mottak for enslige mindreårige asylsøkere), omsorgssenter, lokal barneverntjeneste og politistasjon.

- Utfordrende når noen ønsker å reise

Forskerne har funnet ut at det ikke er noen, verken institusjon eller enkeltperson, som har ansvar for den mindreårige asylsøkeren, når han eller hun har forsvunnet fra EMA-mottak.

Det var framtida.no som først omtalte saken.

- Det eksisterer rutiner i dag for hvordan mottaksansatte skal reagere og melde fra til politiet og barnevernet når noen blir borte. Norske myndigheter er flinke til å ta vare på enslige mindreårige, men det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre, skriver Torkil Åmland (Frp), konstituert statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, i en e-post til Dagbladet.

Han legger til at dette er personer i en vanskelig situasjon.

- Flere av anbefalingene er interessante og vi vil vurdere hvordan vi kan følge dem opp. Vi må huske at asylmottak er et frivillig botilbud, noe som gjør det utfordrende når noen ønsker å reise, sier Åmland.

Mens omsorgssentrene har ansvar for å forsøke å oppspore og komme i kontakt med den forsvunne under 15 år, har ikke EMA-mottakene samme ansvar.

Barnevernet har et ansvar hvis barnet er på kjent adresse i ny kommune, men ofte er adressen ukjent. Politiet har et ansvar for å ettersøke og etterforske hvis det er grunn til å tro at det har skjedd en kriminell handling, men det er sjelden tilfelle. Det er også bare UDI som har full tilgang til informasjon i utlendingsdatabasen om den forsvunne, står det i rapporten.

Det er altså ingen av de involverte partene som har det konkrete ansvaret for han eller hun som har forsvunnet.

- Vi kommer til å følge opp denne rapporten og vurdere tiltakene som blir foreslått. Vi jobber hele tiden med UDI for å sikre at færrest mulig forsvinner fra mottak, sier han.

I perioden fra 2008 til juni 2015 forsvant 625 enslige mindreårige asylsøkere fra omsorgssentre og mottak i Norge, og antallet unge med afghansk nasjonalitet har vært i flertall.

Mange har behov for psykisk hjelp

Mange beboere på omsorgssentre og EMA-mottak har vært gjennom store påkjenninger mens de har vært på flukt, og har behov for psykisk helsehjelp.

Forskernes informanter kan bekrefte at de lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene (BUP) ikke alltid har nødvendig kompetanse og bemanning til å gi forsvarlig helsehjelp til denne gruppen.

- Vi har styrket den barnefaglige kompetansen hos mottakene, og vi vil følge opp tydelig sammen med UDI for å sørge for at vi har et best mulig system for å hindre at unge forsvinner, sier Åmland om det.

Anbefaler å oppheve midlertidig opphold

Rapporten kommer med 21 konkrete anbefalinger til norske myndigheter. Disse er fordelt på anbefalinger til UDI, barneverntjenesten, politiet og til departementene.

- Vi kommer til å følge opp denne rapporten og vurdere tiltakene som blir foreslått. Vi jobber hele tiden med UDI for å sikre at færrest mulig forsvinner fra mottak, sier statssekretæren.

Blant annet løftes behovet for økt fokus på forsvinninger i UDI, bedre kompetanse på psykisk helse i mottakssystemet, samt behovet for én instans og én person som har ansvar for den forsvunne.

Det kom også frem anbefalinger om å oppheve ordningen med midlertidig opphold.

- Det er ikke aktuelt. Vi står på de midlertidige tillatelsene for dem over 16 som ikke har et beskyttelsesbehov og hvor vi ikke finner omsorgspersoner i hjemlandet. Det er to viktige momenter knyttet til det. Det ene er at asylinstituttet er for dem som har beskyttelsesbehov, og hvis de ikke har det så skal de jo sendes tilbake. Det andre er signaleffekten – man skal ikke sende barn på en farefull reise over hele Europa for å få beskyttelse.

Blant de konkrete anbefalingene finner vi også det å overføre ansvaret for enslige mindreårige fra UDI til barnevernet, og å flytte tilsynet av EMA-mottak fra UDI til Fylkesmannen.

- Det er ikke aktuelt. Her har regjeringen en tydelig holdning og avklart politikk, sier Åmland.

Dette kom forskerne frem til: Forskerne mener at det på overordnet nivå må være en vilje til å sette forsvinninger høyere på dagsorden. Det er et behov for at etatene tydeligere identifiserer forsvinninger som et viktig problem, og viser vilje til et samarbeid for bedre forebygging og oppfølging av forsvinninger.





Anbefalingene omfatter også:

Opprettelse av spesialmottak for risikoutsatte barn etter modell fra Nederland,

Bedre tilgang til psykisk helsevern i mottakene,

Ordningen med midlertidig opphold avvikles,

Fylkesmannen overtar tilsyn med EMA-mottak, noe som forutsetter lovfesting av kvalitetskrav til EMA-mottak.