Ingen har sett Kims kone på flere måneder. Mandag dukket hun opp under Nord-Koreas storslåtte missilfeiring

(Dagbladet): Nord-Korea har tilsynelatende avholdt flere storslåtte feiringer etter at de forrige uke avfyrte et nytt ballistisk missil. Den interkontinentale raketten skal kunne nå hele veien til USA.

Den statlige nordkoreanske kringkasteren, KRT, har frigitt flere videoer av fyrverkeri, konserter, og jublende forsamlinger i hovedstaden Pyongyang i ettertid av missiltesten. Det virker også til at gleden over den påståtte vellykkede testen har fått Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, til å ta med seg kona si ut i offentligheten, for første gang på over fire måneder.

27 år gamle Ri Sol-ju skal ha deltatt på en bankett hvor utviklerne av raketten, Hwasong-14, ble hedret. Arrangementet skal ha funnet sted på mandag denne uka i Pyongyang, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

PVideoen fra hendelsen viser Ri sitte ved siden av sin ektemann, Kim, som mottar applaus hver gang ansiktet hans dukket opp på en stor skjerm i rommet. Et band spiller også musikk over bildene av missilet.

Da Kim utbringer en skål for utviklerne, forsvinner kona i bakgrunnen, uten et glass i hånda.

Se videoen øverst i saken.

Mindre og mindre i offentligheten

Denne banketten er Ri Sol-jus første offentlige opptreden siden begynnelsen av mars, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået. Yonhap har også tidligere skrevet at antallet ganger diktatorens kone har vist seg offentlig, har mer enn halvert seg de siste åra.

I 2012 viste hun seg offentlig med mannen sin 18 ganger, i 2013 22 ganger og 15 ganger i 2014. I 2015 ble hun imidlertid bare sett med ham sju ganger, og i 2016 ble hun kun sett sammen med ham tre ganger.

Det oppsto flere spekulasjoner da Ri ikke hadde blitt observert på over sju måneder i fjor høst. Det ble spekulert på om diktatorens kone var alvorlig syk, gravid, eller ikke lenger var en del av mannens liv. Spekulasjonene ble til dels avkreftet da Ri dukket opp på et bilde med Kim i desember.

Anspent mellom USA og Nord-Korea

Raketten den lukkede nasjonen har feiret den siste uka er et missil Pentagon aldri har sett før. Nord-Korea har selv hevdet at det interkontinentale ballistiske missilet er i stand til å bære et stort atomstridshode.

Under et krisemøte om Nord-Korea i FNs sikkerhetsråd to dager etter testen, ga USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, uttrykk for at amerikanerne er innstilt på å sette hardt mot hardt. Hvis de må.

– Vi er forberedt på å bruke hele spekteret av det vi har tilgjengelig for å forsvare oss selv og våre allierte. En av våre muligheter ligger i vår store militære styrke. Vi vil bruke den, hvis vi må. Men vi foretrekker å ikke gå i den retningen, sa Haley.

Samtidig ba NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, Nord-Korea umiddelbart stanse sine programmer for utvikling av langtrekkende raketter og atomvåpen. Diktaturet skal også ha vært et tema under helgas G20-møte i Hamburg.

Nord-Korea har i lang tid utviklet langtrekkende raketter, og har i 2017 trappet opp frekvensen av testene sine, tross trusler og reaksjoner utenfra. Under finner du en oversikt over diktaturets rakett-tester så langt i år.

Nord-Koreas rakett-tester i 2017 * 12. februar: Nord-Koreas første prøveoppskyting av en Pukguksong-2 langtrekkende rakett. Raketten flyr om lag 500 kilometer og lander i havet mellom Nord-Korea og Japan. * 7. mars: Fem ballistiske raketter blir skutt ut over Japanhavet. En eksploderer rett etter avfyring, tre av dem lander i havområder kontrollert av Japan. * 22. mars: USA melder at et mellomdistanse ballistisk missil, trolig av typen Musudan, er skutt opp, men eksploderte sekunder etter på, nær Kalma. * 5. april: Nord-Korea avfyrer en mellomdistanserakett i retning Japan. Det ballistiske missilet flyr om lag 60 kilometer før det lander i havet. * 16. april: Et uidentifisert missil eksploderer i lufta nesten umiddelbart etter oppskyting. * 29. april: Et ballistisk missil testes samme dag som FN holder Nord-Korea-møte om den anspente situasjonen rundt landet. Ifølge kilder eksploderer missilet like etter oppskyting. * 14. mai: En rakett flyr cirka 70–80 mil og lander i Japanhavet. Det skjedde fire dager etter at Sør-Korea valgte liberale Moon Jae-in til ny president og samtidig som Kina arrangerte toppmøte om handel mellom Asia og Europa. * 22. mai: Ny test av Pukguksong-2 mellomdistanse ballistisk missil. Det flyr nesten 500 kilometer og havner i Japanhavet. * 29. mai: Dagen før USA skal teste system for rakettnedskyting, fyrer Nord-Korea av et ballistisk kortdistansemissil. Det flyr 450 kilometer og lander i Japans økonomiske sone. * 8. juni: Flere uidentifiserte missiler, angivelig test av en ny type kystvernrakett, rapporteres avfyrt. De skal ha hatt en rekkevidde på 200 kilometer. * Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger, i 2006, 2009, 2013, og to i 2016. Det har ikke vært noen atomprøvesprengninger så langt i 2017. * 4. juli: Nord-Korea hevder å ha gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM). Testen ble gjennomført nær grensen til Kina og missilet landet i Japanhavet.



