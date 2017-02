- Ingen kriger i Syria og Ukraina dersom Trump hadde vært president da

Den britiske utenriksministeren kom med uttalelsen under sikkerhetskonferansen i München fredag.

- Disse konfliktene oppsto dessverre fordi vi sviktet som regjeringer. Vi klarte ikke å løse konfliktene mens de var i startfasen, sa Johnson.

- Det ville aldri ha skjedd under den nye Trump-administrasjonen, fortsatte han.

Johnson hevdet at Vesten ikke kan snu ryggen til når land overskrider grenser. Som eksempel trakk han fram det syriske regimets bruk av tønnebomber mot eget folk.

- De burde tvinges til å betale for det, sa han med henvisning til Assad-regimet.

Den britiske utenriksministeren trakk også fram konflikten i Øst-Ukraina og sa at verken Europa eller USA kan akseptere at "et land invaderer et annet og annekterer deler av det".

- Vesten må reagere strengt på slike handlinger, sa Johnson.

(NTB)