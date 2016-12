- Ingen norske hadde funnet seg i det samme, sier jussprofessor

Den kjente asyladvokaten Arild Humlen får uforbeholden støtte fra jussprofessor Mads Andenæs ved Universitet i Oslo, i sin flengende kritikk av Utlendingsnemnda (UNE).

- UNE er altfor tjenestevillig og deres saksbehandling og vedtak kan i mange saker bare forklares med at de er for politisk lydhøre, sier Andenæs.

Han mener UNE har blitt mindre og mindre uavhengige av utlendingsforvaltningen, som styres av den innvandringskritiske statsråden Sylvi Listhaug (Frp).

Etterlyser uavhengighet

Slik Dagbladet skrev i går, mener advokat Arild Humlen at UNE bruker en foruroligende strategi, ved ikke å anke tapte saker, men i stedet fatte nye, negative vedtak.

Som eksempel brukte han at den irakiske eks-politimannen Ayman Al-Azawy (34) nå har kjempet to ganger mot utvisning i tingretten. En annen klient skal snart i tingretten for tredje gang.

- Det er en brutal effektueringspolitikk, og et åpenbart angrep på grunnlovfestet domstolskontroll, sa Humlen til Dagbladet. Det er Mads Andenæs enig i.

- Etter lovendringer er UNE blitt mindre uavhengig, og UNEs praksis tar dette stadig videre. Særlig på så politiske områder som her er det viktig at forvaltningen hevder sin uavhengighet. Den skal ikke være for tjenestevillig men holde seg til loven, sier Andenæs til Dagbladet.

- UNE vurderer hver sak konkret og følger det til enhver tid gjeldende regelverk. Vi følger ikke andre «politiske signaler» på siden av regelverket, sier seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE.

- Lydhøre domstoler

Ifølge Andenæs er domstolene «meget forsiktige» med å gripe inn i utlendingsforvaltningen, fordi politikerne har så sterkt fokus på dette området.

- Da viker hensynet til individet. Det er lett å tåle ting når det gjelder folk som er langt borte, eller som er her men er veldig forskjellige fra oss. Ingen norske hadde funnet seg i det samme, sier Mads Andenæs.

- Betyr det siste at du mener domstolene også er for lydhøre for politikernes signaler?

- Ja, sier Andenæs.

Lagdommer Kyrre Grimstad i Borgarting lagmannsrett sier at domstolene skal vurdere om UNEs vedtak er gyldige, altså om de bygger på gjeldende rett og et riktig faktum.

- Politiske hensyn har ingen plass i denne vurderingen, sier Grimstad, som er leder av Dommerforeningens fagutvalg for offentlig rett.

UNEs omkamper Dagbladet skrev i går at den irakiske eks-politimannen Ayman Al-Azawy (34) vant i Oslo tingrett i april, og at Utlendingsnemnda derfor måtte stoppe utkastelsen av ham. UNE anket ikke, men fattet i stedet et nytt utkastelsesvedtak. Dermed måtte Al-Azawy igjen kjempe i retten for å få bli i Norge. Humlen forteller at fire klienter av hans klienter har opplevd omtrent det samme, og at en av dem nå må føre sak i tingretten for tredje gang. Han mener det er snakk om en urovekkende trend.

- Holder ikke

Mads Andenæs reagerer sterkt på at Ayman Al-Azawys sak, som Dagbladet omtalte i går, ikke ble behandlet i nemnd men av en enkelt nemndleder i UNE. Han sier at det åpenbart er tvil i saken, og at den derfor burde ha vært behandlet i nemnd.

- Nemndlederen oppgir at saken ikke reiste tvil, men det gjør den: Husk at tingretten kjente vedtakene i forrige runde ugyldige. Selv om UNE har en stor saksmengde holder dette dessverre ikke, sier Andenæs til Dagbladet.

- Nemndleder har vurdert hva som er riktig avgjørelsesform på bakgrunn av innholdet i saken og tingrettens dom, svarer Lars Erik Andersen i UNE.

Men Andenæs står på sitt.

- Uforsvarlig

- Uansett om det kunne være forvaltningsrettslige begrunnelser for å gjøre det slik UNE har gjort: Når det er så alvorlige feil ved UNEs begrunnelse som her, mener jeg fremgangsmåten er uforsvarlig, sier Andenæs.

Han sikter til at UNE ikke trodde på Al-Azawys forklaring. Tingretten slo derimot fast at forklaringen hans var troverdig.

- I denne saken bør de sende saken tilbake til UDI og ha en full behandling i UDI. En rask omgjøring i UNE som i denne saken holder bare ikke. De kan ikke bare finne på nye begrunnelser i UNE, sier Andenæs.

Mens Arild Humlen mener UNE måtte ha anket tingrettens dom eller innvilget Al-Azawy opphold, mener UNE at dommen bare betydde at saken måtte behandles på nytt.