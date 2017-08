Ingen tog ut eller inn av Oslo S i helga. - Beregn god tid

(Dagbladet): Reisende som i helga enten skal hjem fra ferie eller skal via Oslo sentralstasjon, må belage seg på å ta buss.

Lørdag og søndag stenges Oslo S. Det betyr at det ikke skal gå noen tog inn eller ut fra Oslo. Det gjelder alle selskap.

Reisende må derfor belage seg på lengre reisevei til og fra sentralstasjonen.

Buss for tog

Flytoget setter opp buss tre ganger i timen. For reisene som skal reise med NSB betyr dette at det ikke vil gå tog ved strekningene mellom Oslo og stedene Bryn, Grefsen, Skøyen, Lillestrøm.

Togstansen vil også prege regiontogene fra Trondheim, Bergen og Kristiansand. Der vil det bli buss på deler av strekningen, når de nærmer seg Oslo.

- Det har vært store arbeider gjennom hele sommeren og denne uka har enda flere blitt berørt. Men mange i og rundt Oslo vet om arbeidet. Vi opplever det som viktig å være ute i god tid med informasjon om at det er endringer, sier kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB.

Hun vil dermed anbefale reisende å sjekke NSBs reiseplanlegger for når og hvor det vil bli buss og tog.

Legg inn ekstra tid

- Man bør legge inn litt ekstra tid, for reisen kan ta lenger tid når det er buss for tog. I tillegg er noen busser satt opp en halvtime før togene normalt går, sier Scholz.

Hun nevner Bryn stasjon som et sted det kan ta lengre tid enn vanlig. Der tar det 6-7 minutter å gå fra toget og over til T-banen.

NSB henviser reisende til å benytte seg av transportselskapet Ruters ordinære tilbud med buss eller T-bane. Ruter regner med at de vil få noe økning i passasjerantall i helga.

- Det er satt inn ekstra busser primært på linje 31 som går mellom Oslo S og Skøyen, sier Sofie Bruun, pressevakt for Ruter, til Dagbladet.

Hun sier at de er forberedt på at jernbanestasjonen i hovedstaden blir stengt i helga, og ber reisende beregne ekstra tid.

Flytog blir flybuss

Flytoget fra Drammen går fram til Skøyen stasjon. Fra Skøyen går det buss for tog direkte til Oslo lufthavn. Det går egne busser for Flytoget fra Oslo sentralbanestasjon.

Det vil gå tre busser i timen fra Skøyen, Oslo S og Oslo Lufthavn.

- Beregn god tid, for det vil ta lengre tid enn vanlig å komme seg til og fra flyplassen, sier Lena Angela Nesteby, merkevare og kommunikasjonssjef i Flytoget, til Dagbladet.

Siste kontroll i helga

I seks uker i sommer har Bane Nor gjort omfattende vedlikehold på flere togstrekninger i Oslo-regionen. I helga skal arbeidet gjøres ferdig, og togene skal gå normalt igjen mandag morgen.

- I helga skal vi kontrollere signal- og sikringsanlegg på Oslo S, for å sjekke om alt er i orden. For å kunne gjøre det, må vi stenge hele sentralstasjonen, sier Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, til Dagbladet.

Nordli forteller at en mobilkran på Ski stasjon veltet og rev ned en kontaktledning torsdag. Ingen ble skadd i hendelsen. Bane Nor lover at alt skal være i orden også på Ski stasjon til mandag.

Han sier at togreisende må regne med vedlikehold på toglinjene også neste sommer.

- Vi er ferdig med det som skal gjøres i år, men togreisende på regne med at det blir arbeid på linjene også neste år. Blant annet skal Lieråsen tunnel og Østfoldbanen fornyes, sier Olav Nordli i Bane Nor.