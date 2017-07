- Ingen vet hvorfor løvinnen Nosikitok (5) har adoptert den lille leopardungen

(Dagbladet): Bildet av den fem år gamle løvinnen som dier en liten leopardunge er historisk, ifølge den globale villkatt-organisasjonen Panthera.

- Dette er det første beviset på at en vill løve mater en unge av en annen art, sier sjef for organisasjonen, Luke Hunter.

Første foto

Matmor på bildet heter Nosikitok. Hun lever i Ngorongoro naturvernområde i Tanzania, hvor hun blir overvåket av organisasjonen KopeLion.

At ville katter og andre ville dyr adopterer unger fra samme art som dem selv er dokumentert tidligere, ifølge Hunter.

- Men dette er første gang noen har klart å fange på kamera at en løvinne har adoptert en unge fra en annen art, sier han ifølge Washington Times.

Bildet ble tatt tirsdag denne uka av personer tilknyttet organisasjonen Panthera - og deretter sendt på e-post til Hunter.

- Dette er et helt unikt tilfelle - noe man bare opplever en gang i livet, sier Hunter.

- Kan ha mistet egne barn

Han forteller at løvinnen Nosikitok nylig har fått egne unger - og at leoparden på bildet er på samme alder som disse løvebarna. Leopardungen er anslått å være knappe tre uker gammel.

Til tross for at Nosikitok har blitt overvåket, er det ukjent hva som førte til at hun valgte å adoptere den lille leoparden.

- Det er mystisk, sier Hunter.

- Det er mulig hun har mistet sine egne unger, tilføyer han.