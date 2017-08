Innbyggere på Guam om trusselen: - Vi er vant til å bli behandlet som en spillebrikke i andre staters spill

(Dagbladet): I et leserinnlegg i den australske avisa Sydney Morning Herald, forteller Shannon Murphy om den spente situasjonen på øya.

- Vi våkner til fargerike soloppganger, kjører til jobb med utsikt til Stillehavet, ser fine regnbuer og spektakulære skyformasjoner hver dag.

- Men vi ser også uniformerte soldater, krigsskip, skip vi vet er godt bevæpnet og store militærfly og helikoptre rundt oss daglig. Internasjonalt militæret trener her, og omtrent alle på denne øya har en de kjenner som er i militæret, skriver Murphy.

Ordkrig

Leserinnlegget kommer i forbindelsene med ordkrigen mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Nord-Korea har startet produksjon av små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter, ifølge USAs etterretningstjeneste. Tirsdag sa Trump at Nord-Korea vil bli møtt med «ild og vrede» dersom diktaturstaten fortsetter å true USA.

Like etter denne kommentaren, sa en talsperson for det nordkoreanske militære at et angrep vil skje «hvert øyeblikk». Onsdag spesifiserte nordkoreanerne trusselen litt mer og sa at de vil angripe farvann 3 til 4 mil unna det amerikanske territoriet på Guam i midten av august.

Redd for gjentakelse

Shannon Murphy er født og oppvokst på Guam og jobber som journalist for et lokalt medie på øya. Hun har tidligere jobbet som korrespondent i Mikronesia-regionen for både nyhetsbyrået AP og CNN.

I leserinnlegget skriver Murphy at minner fra fortida blir brakt fram når Trump og Kim Jong-un truer hverandre, og at det får innbyggerne på Guam til å føle at de har trusler hengende over seg hele tiden.

For i 1941 ble øya okkupert av Japan fram til 1944.

- Vi er vant til å bli behandlet som en spillebrikke i andre staters strategiske spill. I 1941 ga USA opp Guam og sendte amerikanske styrker hjem rett før Japan angrep og var derfor for dårlig rustet til å beskytte øya. Mer enn 1000 charramos ble drept, skriver Shannon Murphy.

Charramos er opprinnelsesfolket på Guam og etterkommere av disse teller under 40 prosent av befolkningen.

Guam ble avstått til USA som følge av den spansk-amerikanske krigen i 1898, skriver Store norske leksikon. Guam er strategisk viktig for USA, og amerikanske fly- og flåtebaser opptar en tredjedel av den produktive jorda.

Innbyggerne på Guam har ingen stemmerett i det amerikanske presidentvalget eller kongressvalget.

Ulike reaksjoner

Shannon skriver at det er forskjellig hvordan folk reagerer på situasjonen.

- Vi prøver å lire det av oss, spøke om hvor idiotisk disse to lederne er og så fortsette våre liv. Som vi ser time etter time på nyhetene, sier folk modige ting som: Vi er sterke, vi er motstandsdyktige og vår tro vil styrke oss. Det amerikanske militæret vil beskytte oss denne gangen, for nå er vi amerikanske borgere, skriver hun.

Men forteller at ikke alle klarer å lire det av seg. Hun skriver om venner av henne som sier de har fått stressutslett på grunn av situasjonen, og at trusselsituasjonen har ført til tårer og sinne blant enkelte.

Vant med trusler

En professor på øya som NRK har snakket med, forteller at folk spør seg hvor mye amerikanerne er villig til å kjempe for Guam, siden øya ikke er en fullverdig del av USA.

Michael Lujan Bevacqua sier at folk på øya er vant med militære trusler, men at denne gangen har ført til mer frykt og frustrasjon.

- Forrige gang de (Nord-Korea) truet oss, for to år siden, kom Barack Obama (tidligere president) med en avmålt, men fast respons. Denne gangen er det annerledes. Det vi hører fra Donald Trump er mye mer aggressivt og hensynsløst enn det som vanligvis kommer fra USA, sier han til statskanalen.

- Skummelt

28 år gamle Graceful Fiden sier til Pacific Daily News at truslene mellom USA og Nord-Korea skremmer henne.

- Det er ganske skummelt. Fortsetter det sånn, bør vi være bekymret, sier Fiden, og la til at hun har tro på militæret på Guam og USA.

En annen avisa har snakket med, forteller at hun ikke er bekymret for hva som skjer.

- Jeg er ikke bekymret. Det er bare fordi jeg har sønner i militæret. De sier: Ikke bekymre deg mamma, hvis noe skjer, får du høre det. Jeg har tro på militæret, sier Kathy Diaz.