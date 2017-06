Innfører reisenekt til Nord-Korea etter at amerikaneren Otto døde: - Risikoen har blitt for stor

(Dagbladet): Mandag kom nyheten om at Otto Warmbier (22), amerikaneren som nylig ble befridd etter å ha sittet fanget i Nord-Korea i over ett år, er død. Nå sier reisebyrået som han booket Nord-Korea-turen sin gjennom at de vil nekte flere amerikanere å reise til det lukkede regimet.

Warmbier ble løslatt fra Nord-Korea og evakuert til USA tirsdag forrige uke. Han lå da i koma, noe han skal ha gjort i over ett år, og det var helsemessige årsaker som var begrunnelsen for at Nord-Korea løslot ham.

Leger som undersøkte ham opplyste at han hadde alvorlige hjerneskader etter oppholdet i diktaturstaten, men de kunne foreløpig ikke si noe om hva som hadde forårsaket det. Seks dager etter hjemkomsten bekreftet familien at Warmbier hadde dødd på sykehus i hjembyen Cincinnati i Ohio.

- Den forferdelige, torturlignende mishandlingen vår sønn ble utsatt for av nordkoreanerne, betyr at dette ikke kunne ende på noe annet vis enn det vi opplevde i dag, skrev familien til Warmbier i en uttalelse mandag.

Stopper turer til Nord-Korea

Etter massiv kritikk melder nå reisebyrået Young Pioneer Tours, som holder til i Xian i nordvestlige Kina, at det er uaktuelt for dem å la flere amerikanere reise til Nord-Korea etter Warmbiers dødsfall.

- Behandlingen han fikk i fengsel var forferdelig. Vi kan aldri la en slik tragedie gjenta seg, skriver selskapet i en uttalelse på sin Facebook-side.

Reisebyrået er et av svært få som arrangerer turer til det lukkede regimet. De arrangerer turer som inkluderer dykking og sykkelturer i diktaturstaten, som er et av verdens fattigste land.

Young Pioneer Tours har tidligere annonsert reiser til Nord-Korea med innsalget: «trolig en av de tryggeste feriedestinasjonene i verden».

Etter at Warmbier ble løslatt forrige uke har selskapet imidlertid fått mye sinne rettet mot seg, skriver nyhetsbyrået AFP, gjengitt av South China Morning Post.

- Det knusende tapet av Otto Warmbiers liv har ført til at vi nå har revurdert vår rolle med å akseptere amerikanske turister på våre reiser, skriver selskapet.

- Forferdelig behandling

De viser til at det «aldri tidligere har blitt gjennomført en arrestasjon av amerikanske statsborgere i Nord-Korea, som har fått en slik tragisk avslutning».

- Vi har slitt med å bearbeide utfallet. Nå har vi vurdert det slik at risikoen for amerikanere som besøker Nord-Korea har blitt for stor, heter det i uttalelsen fra selskapet.

De omtaler behandlingen Warmbier fikk i nordkoreansk fangenskap som «forferdelig», og sier at de gjentatte ganger forsøkte å få møte ham eller noen som var i kontakt med ham.

- Alt vi fikk var forsikringer om at han hadde det bra. Det finnes fortsatt så godt som ingen informasjon om hvordan han har hatt det i fengsel. Basert på det vi vet og dette tragiske utfallet, har vi konkludert med at vi ikke lenger vil organisere turer for amerikanske statsborgere til Nord-Korea.

Tror ikke på nordkoreanerne

Det var i mars i fjor at Warmbier ble dømt etter en farse av en rettssak som var over i løpet av en time (krever pluss-abonnement).

Warmbier hylgråt da han ba om tilgivelse, men fikk ikke nåde. I stedet ble han dømt til 15 års hardt straffearbeid for å på nyttårsaften 2015 ha tatt med seg en propagandaplakat fra hotellet han bodde på.

22-åringen og flere andre amerikanske studenter fra universitetet i Virginia var på besøk i Pyongyang da Warmbier ble pågrepet i januar. Etter ett år i uvisshet fikk foreldrene endelig meldingen forrige uke om at sønnen deres fikk komme hjem. Men jubel ble fort til fortvilelse for omverdenen som fikk vite at Warmbier lå i koma, med alvorlige hjerneskader.

Foreldrene til 22-åringen har fått forklart fra nordkoreanske myndigheter at sønnen skal ha lidd at botulisme, og at han deretter skal ha fått en sovepille som han aldri våknet opp fra.

Botulisme er en potensielt alvorlig forgiftning forårsaket av et toksin produsert av botulinum-bakterien, ifølge norsk helseinformatikk.

Warmbiers foreldre fester absolutt ingen lit til den nordkoreanske forklaringen.

«Tilsto»

Under den høyst omdiskutable «tilståelsen» som ble kringkastet av Nord-Koreas statlige media KCNA i slutten av februar, sa Warmbier at han hadde blitt manipulert av amerikanske myndigheter.

- Jeg beklager til alle Koreans innbyggere, og jeg ber om at dere ser hvordan jeg ble brukt og manipulert av USA, sa han til journalistene og diplomatene som hadde møtt opp i Pyongyang.

Det er fortsatt uklart hvorvidt Warmbier ble tvunget til å vise seg på pressekonferansen eller ikke, men nordkoreanske myndigheter hevdet den gang at 21-åringen selv skal ha bedt om å få holde en pressekonferanse. Det er imidlertid godt kjent at en rekke utenlandske personer som har blitt pågrepet i Nord-Korea har trukket tilbake tilståelsen etter at de har blitt sluppet fri.

I 2013 ble den for eksempel den amerikanske krigsveteranen Merrill Newman arrestert i Nord-Korea. Han fortalte i ettertid at han ble tvunget til å lese opp en unnskyldning og tilstå flere krigsforbrytelse før han før sluppet løs av myndighetene.

«Du lyver! Du er skyldig i spionasje. Nå må du være ærlig med oss», skrek etterforskeren til meg», skriver Newman i en bok som kom ut året etter.