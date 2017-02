Innrømmet å ha drept sin egen mor (64). Slipper trolig å sone i fengsel

Etterforskningen av saken er nå ferdig, og politiet har oversendt innstillingen, skriver Drammens Tidende.

- Jeg har innstilt på at det tas ut en tiltale som ber om tvungent psykisk helsevern for mannen. Det er Riksadvokaten som tar ut en endelig tiltale, og de har nå fått den oversendt fra Statsadvokaten. Så håper jeg at vi får en avgjørelse før sommeren, sier politiadvokat Fredrik Reinertsen.

Politiet ble varslet om saken av sønnen selv 19. april. Han ringte og fortalte at det var skjedd et drap i et hus i Lier. Rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at mannen ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Han er fortsattunder medisinsk behandling.

Den siktede mannens forsvarer, advokat Andrea Wisløff, opplyser at hennes klient erkjenner å ha utført drapet, slik han gjorde to dager etter hendelsen.

- Etterforskningen har gått sin gang, men det har ikke blitt gjennomført nye avhør av min klient på grunn av hans helsetilstand. Derfor har vi heller ikke tatt en vurdering på spørsmålet rundt dette med straffskyld, sier Wisløff.

(NTB)