Innsatsleder rystet: - Noen løp rundt og forsøkte å finne den perfekte vinkelen for å ta en selfie med ulykken i bakgrunnen

(Dagbladet): På vei 827 i Örviken utenfor den svenske byen Skellefteå veltet torsdag en stor lastebil. Det oppstod diesel-lekkasje og lasten lå spredd utover store deler av veien. Sjåføren kom seg fra ulykken uten alvorlige skader, men likevel ble redningstjenesten rystet da de ankom stedet.

Det var SVT som først omtalte saken.

- Ikke bare stod folk og fotograferte og filmet ulykken med sine mobiltelefoner. Noen løp dessuten rundt og forsøkte å finne den perfekte vinkelen for å ta en selfie med ulykken i bakgrunnen, sier redningstjenestens innsatsleder Mikael Lundgren til Dagbladet.

- Respektløst

- Dette er en total mangel på respekt for de som rammes av en slik ulykke, fortsetter redningslederen, som også har omtalt fenomenet på Redningstjenestens Facebook- side.

Dersom folk ikke kan bidra på et ulykkessted, har de heller ingenting på stedet å gjøre, mener innsatslederen.

- Folk bør tenke over hva de mener andre burde gjort om det var deres venn eller familiemedlem som var rammet av ulykken. At folk løper rundt og filmer og tar selfier er fullstendig galt, sier Lundgren til Dagbladet.

Han forteller at han har fått stor respons på innlegget han postet på Facebook, og at han har fått tilbakemeldinger fra andre som har sett folk ta selfier med mobilen på ulykkessteder.

- Er folk for selvopptatt?

- Ja, det kan virke som at enkelte er det, sier han.

Noen kjører videre

- Folk har med seg mobiltelefonen overalt, og hendelser blir derfor lett å dokumentere, men formålet med å fotografere seg selv foran en ulykke, er for meg uforståelig. Er det blitt viktigere for noen å laste opp et bilde på Instagram om at «jeg var der», enn å faktisk hjelpe til? Det tenker jeg i så fall er helt feil prioritering, sier han.

Et annet problem er at flere vitner til ulykker ikke velger å stoppe i det hele tatt, ifølge innsatslederen.

- Vi opplever at folk ringer inn til nødetatene og sier at de har sett at en bil ligger i veikanten eller har krasjet, men at de ikke har tid til å stoppe og hjelpe til. I Sverige gjelder de samme veitrafikkreglene som i Norge - alle har plikt til å stoppe når det er fare for at folk er skadet i trafikken, understreker han.

Han forteller at føreren av lastebilen som veltet torsdag ble tatt hånd om av ambulansepersonell, og at han kun fikk moderate skader.

Berømmet publikum

I går ble to syklister - en mann i 40-årsalderen og en mann i 50-årsalderen fraktet til Ullevål universitetssykehus med skader i bryst og hode, etter at de ble truffet av en bilhenger som hadde løsnet i Sandefjord.

Politiet vil berømme publikum som var på skadestedet for håndtering av de skadde inntil nødetatene ankom. Viktig førstehjelp utført! — Politiet Vestfold (@PolitiVestfold) August 4, 2017

På Twitter berømmer politiet publikum for deres innsats på ulykkesstedet i tida før nødetatene ankom stedet.

- Viktig førstehjelp utført, skriver Vestfold-politiet.

Oslo universitetssykehus opplyser lørdag formiddag overfor Dagbladet at den ene syklisten er kritisk skadd, mens den andre har moderate skader.

- Ring AMK

- Publikum har en plikt i henhold til veitrafikkloven om å stanse, hjelpe og varsle om det er behov for det ved trafikkulykker, sier operasjonsleder i Vestfold, Fredrik Landsverk Mo.

Dessverre opplever også han at det ikke alltid er slik at folk overholder denne plikten, forteller han videre.

- Mange tar ansvar, men samtidig reagerer folk forskjellig når de ankommer et ulykkessted. Noen stivner og klarer ikke å bidra, og noen velger å ikke bidra. I ytterste konsekvens kan det å ikke sørge for frie luftveier og å stoppe blødninger få katastrofale følger, sier han.

- Om man ikke klarer å bidra er et godt råd å ringe AMK, som kan gi god veiledning over telefon, sier han.

- Det er bedre å gjøre noe, enn ikke noe, tilføyer han.