Innsatt smuglet appelsiner. Etter denne videoen mistet betjenten jobben

(Dagbladet): En fengselsbetjent i Florida har mistet jobben etter at han slengte en innsatt i bakken, skriver ABC.

Den innsatte brakk nesa og knuste flere tenner som følge av at ansiktet traff bakken med voldsom kraft.

En aktor skal også gjennomgå saken, og avgjøre om en formell tiltale er berettiget.

- Det er klart for oss at betjenten overreagerte da han kastet den innsatte i bakken med ansiktet først, og forårsaket permanente skader på nesa og tennene hans, heter det i en pressemelding fra sheriffkontoret i Manatee County ifølge den amerikanske nyhetskanalen.

Sheriffkontoret startet etterforskingen 26. juni, etter at de mottok en klage på overdrevent maktbruk fra av den tidligere betjenten i 30-åra.

Hendelsen ble fanget på video, og er nå frigitt av sheriffkontoret.

Startet med appelsiner

Ifølge politiet startet det hele da tre betjenter ble sendt for å søke gjennom en sovesal mens alle de innsatte var ute i treningsgården i fengselet. På sengeposten til den seinere skadde innsatte, fant betjentene flere appelsiner. Dette ble betraktet som smugling, og appelsinene ble konfiskert.

Da den innsatte seinere oppdaget at appelsinene var borte, konfronterte han en av betjentene.

Betjenten i 30-åra og en kollega tok så tak i den innsatte, og eskorterte ham ut av sovesalen. Den innsatte skal da ha blitt vanskelig, og nektet å bli med dem. Den tredje betjenten satte så på håndjern bak den innsattes rygg.

Like etterpå snudde den innsatte seg for å snakke til den nå oppsagte betjenten. Da presset betjenten ham inn mot veggen, og førte ham bortover gangen. Etter at det så skal ha blitt utvekslet noen ord dem imellom, ble den innsatte kastet i bakken.

Anker oppsigelsen

En sykepleier ble raskt tilkalt, og den innsatte ble så sendt til sykehuset for behandling. Han skal nå være tilbake i fengselet.

Sheriffkontoret har i ettertid avhørt alle involverte parter, og har kommet fram til at den innsatte aldri skal ha kommet med noen trusler mot noen av de tre betjentene.

- Beviser taler for at betjenten begikk legemsfornærmelse da han brukte overdreven makt for å få kontroll på den innsatte, heter det i uttalelsen fra sheriffkontoret.

6. juli ble betjenten oppsagt som følge av etterforskningen, men betjenten skal ha anket avgjørelsen. Høringen skal finne sted 27. juli, skriver avisa Bradenton Herald.