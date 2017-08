Innstillinger og forsinkelser på Østfoldbanen. - Trist at ikke alt bokstavelig talt går på skinner etter arbeidet som er gjort

(Dagbladet): NSB melder mandag morgen om signalproblemer mellom Oslo Sentralstasjon og Nordstrand. Det fører til forsinkelser på Østfoldbanen.



Alt skulle være tilbake til normalen mandag, etter en sommer med arbeid og buss for tog på deler av strekningen. Slik ble det ikke.

- Togene kjører saktere forbi der. Det var også er tog som sporet av på Ski stasjon, som gjør at noen av sporene ikke er tilgjengelige. Det fører til færre tog og noen innstillinger, sier pressevakt Håkon Myre til Dagbladet.

Han opplyser videre at avsporingen gjaldt et tog uten passasjerer og at det skjedde uten dramatikk, men at dette fører til at toget blår stående på stedet.

Saktegående trafikk

- Vi håper vi få kjørt gjennom flest mulig folk med tog, slik at vi slippet buss og tog, sier Myre videre.

Fredag opplyste NSB til Dagbladet at de gledet seg til mandag, for da skulle de åpne for normal trafikk igjen, etter seks uker med buss for tog på strekningen, på grunn av at Bane Nor arbeidet.

- Det er snakk om hendelser. Vi klarer ikke å gi en skyld til den ene eller den andre når slikt skjer, men det er jo likevel trist. Spesielt på en dag når alt skulle gå som normalt igjen, sier Myre i NSB.

Han sier videre at utenom dette går trafikken til NSB som normalt.

- Trist at ikke alt går på skinner

Bane Nor opplyser også til Dagbladet at det er forsinkelser på strekningen Oslo S og Nordstrand, på grunn av signalfeil. I tillegg til saktegående trafikk forbi et tog som har sporet av og sperrer for østre linje på Ski stasjon.

- Det er for tidlig å si når det vil være tilbake til normalen. Det skjedde for en drøy halvtime siden, så vi har ikke anslag på det ennå. Men det tar fort en stund, sier Olav Nordli, pressevakt i Bane Nor.

- Avsporingen på Ski er antakelig ikke i sammenheng med arbeidet, men det er selvfølgelig trist at ikke alt bokstavelig talt går på skinner etter arbeidet som er gjort, men sånn er det, sier Nordli videre.

