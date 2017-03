Internettets far frykter for sin egen oppfinnelse

(Dagbladet): For 28 år siden oppfant Tim Berners-Lee World Wide Web, systemet som er grunnlaget for dagens internett.

Nå, i anledning av jubileet, ønsker engelskmannen å redde sin egen oppfinnelse. I et åpent brev peker Berners-Lee på tre negative tendenser.

- I løpet av det siste året har jeg i økende grad bekymret meg over disse. For at internettet skal oppnå sitt sanne potensial som et redskap for menneskeheten, må vi løse disse problemene, skriver Berners-Lee.

- Vi går glipp av poenget

Den første tendensen han trekker fram, er personopplysninger som havner på avveie. Dette blant annet ettersom flere nettsider og firmaer tilbyr tjenester mot at de får vite mer om brukerne.

- Mange av oss takker ja til dette, gjerne etter å ha godtatt forvirrende og omfattende vilkår, skriver Berners-Lee, før han legger til følgende:

- Vi går glipp av poenget. Mens informasjon om oss samles inn i store mengder, mister vi også fordelene ved å kontroll over denne informasjonen selv. Vi kan ikke lenger kontrollere hvem den deles med.

Advarer mot overvåking

Den britiske informatikeren understreker også at myndigheter, både vennligsinnede og autoritære, benytter seg av informasjonen vi legger igjen.

- Det har gått for langt, fortsetter Berners-Lee og mener utviklingen er et hinder for ytringsfriheten, samt muligheten for å søke opp informasjon på nettet.

Dette argumentet understøttes av en studie publisert i Journalism and Mass Communication Quarterly. Denne konkluderer også med at statlig overvåkning av nettet kan være en trussel mot meningsmangfold og minoriteter, ifølge Vice.

- Som ild i tørt gress

Videre legger Berners-Lee vekt på hvordan feilaktig informasjon spres på nett.

Her trekker han fram måten Facebook og Google benytter algoritmer basert på det de vet om oss.

- Resultatet er at de viser det innholdet de tror vi vil klikke på. Ofte innebærer det falske nyheter. Disse er ofte sjokkerende og laget på en måte som gjør at de sprer seg som ild i tørt gress, mener den britiske dataforskeren.

Politiske kampanjer

Den tredje tendensen Berners-Lee trekker fram, er politiske kampanjer på nett.

Han viser til årets amerikanske valgkamp, og hvordan politikere skreddersydde reklamer tilpasset individer.

- Det er mye som tyder på at enkelte kampanjer, både i USA og andre deler av verden, bruker denne teknologien på en uetisk måte - for å fremme falske nyheter eller å ikke svare på meningsmålinger, skriver Tim Berners-Lee.