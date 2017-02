Investorene hamstrer gull

Finansavisen: På torsdag alene skjøt investorene 3,4 milliarder kroner inn i det børsnoterte gullfondet SPDR Gold Shares, skriver Finansavisen.

Beløpet tilsvarte nesten halvparten av pengene som forsvant ut av fondet i hele desember.

Godt fjorår

Samtidig økte handelsvolumet for kjøpsopsjonen på gull med forfall i mars til over ti ganger forrige måneds snitt, ifølge Bloomberg.

Økt etterspørsel har bidratt til å heve gullprisen med over åtte prosent fra en bunn i midten av desember. Rundt to prosent av oppgangen har kommet i denne uken.

En fersk rapport fra World Gold Council (WGC) viser dessuten at det i hele fjor ble solgt 4.309 tonn fysisk gull, noe som er mer enn noen gang på tre år og to prosent over volumet i 2015.

Ser opptur i 2017

I en større rapport spår WGC at også 2017 blir bra for gullinvestorer, i kjølvannet av fjorårets prisoppgang på åtte prosent.

«Det er enkelte bekymringer om at dollarens styrke vil begrense interessen for gull,» heter det.

«Vi tror tvert imot at gull ikke bare vil fortsette å være svært relevant som en strategisk del av porteføljen, men også at seks viktige trender vil drive etterspørselen i år.»

