Investorer i kø hos Fredriksen

(Finansavisen): John Fredriksen hentet fredag 100 millioner dollar til vekst i sitt børsnoterte gassrederi Flex LNG. Investorene kastet seg over emisjonen, som ble mer enn to ganger overtegnet, skriver Finansavisen.

- Responsen var veldig bra, sier rederens nærmeste medarbeider, Harald Thorstein, til avisen.

Ikke nok aksjer

Til tross for at Fredriksen for øyeblikket sliter med å få på plass en refinansieringsavtale med kreditorene i Seadrill, der aksjen har falt over 94 prosent, nyter milliardæren tydeligvis dermed fortsatt stor tillit i aksjemarkedet.

Flex LNG-sjefen Jonathan Cook forteller til Finansavisen at hovedtyngden av dem som tegnet seg store finansielle investorer, mange med base i USA og Storbritannia. Også norske institusjonelle og private investorer deltok.

Hverken Thorstein eller Cook vil oppgi hvor stor overtegningen var, men Cook sier at «over halvparten av dem som meldte seg interessert, ikke fikk noen tildeling i det hele tatt».

- Det var rett og slett ikke nok aksjer å fordele, sier Cook til avisen.

Vil helst stå alene

Av presentasjonsmaterialet som er utarbeidet i forbindelse med den rettede emisjonen fremgår det ifølge avisen at Fredriksen tar sikte på å gjøre rederiet til et ledende selskap for LNG-aktiviteter.

- Vi er åpne for å diskutere forretningsmuligheter med andre, men vår primære ambisjon er å utvikle Flex LNG på «stand alone»-basis, sier Cook til avisen.

Parallelt med kontantemisjonen selger Fredriksen to nye, store LNG-tankere som et av hans private selskaper har under bygging i Sør-Korea til Flex mot delvis oppgjør i aksjer.

Som et resultat av kapitalutvidelsen og overføringen av Fredriksens private nybyggingskontrakter synker ifølge Finansavisen hans eierandel i rederiet fra 83 til vel 60 prosent.

