Irakisk militærtjenestemann: IS har utført klorgassangrep i Vest-Mosul

En tjenestemann i de irakiske antiterrorstyrkene sier lørdag at angrepet skjedde fredag kveld i al-Abar bydelen i Mosul.

Ifølge tjenestemannen, som uttaler seg anonymt fordi han ikke har tillatelse til å gå ut med informasjonen, skal den ytterliggående islamistgruppa IS ha avfyrt en rakett med klorgass. Han sier videre at sju soldater fikk pusteproblemer og måtte få behandling ved et feltsykehus.

Irakiske regjeringsstyrker med flystøtte fra den USA-ledede koalisjonen kjemper mot IS i Vest-Mosul. Irakiske tjenestemenn sier mer enn halvparten av den vestlige delen av den irakiske byen er gjenerobret. IS ble drevet ut av Øst-Mosul i januar.

(NTB)