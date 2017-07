Irakiske styrker gjenerobret Mosul, men prisen var høy: - Etter all døden og ødeleggelsen, synes jeg ikke det var verdt det

(Dagbladet): Mandag fastslo den USA-ledede koalisjonen mot IS at irakiske styrker har gjenerobret hele Mosul.

Iraks statsminister erklærte samtidig at byen formelt er helt frigjort.

- Vår seier i dag er en seier over mørke, en seier over brutalitet og terrorisme, og for hele verden kunngjør jeg i dag nederlaget, fiaskoen og sammenbruddet for den mytiske terrorstaten, sier statsminister Haider al-Abadi.

40 prosent av soldatene drept

Men seieren har kostet. Både for sivilbefolkningen og for de irakiske soldatene som har kjempet en intens kamp mot IS-soldatene.

Iraks spesialstyrker har lidd store tap i Mosul, og så mange som 40 prosent av soldatene som har deltatt i kampene har mistet livet, ifølge en rapport fra det amerikanske forsvarsdepartementet i mai.

20 år gamle Muhammad Abdul Abbas forteller til nyhetsbyrået AP at han er glad for at kampene er over, men at han har mistet mange venner. I løpet av de siste ni månedene har 15 av hans nære venner blitt drept.

- For å være helt ærlig, etter all døden og ødeleggelsen, så synes jeg ikke det var verdt det, sier soldaten.

Krigsforbrytelser

Natt til tirsdag norsk tid slapp også Amnesty International en ny rapport. Der sier de at de irakiske regjeringsstyrkene og Den USA-ledede koalisjonen kan ha begått krigsforbrytelser i kampen mot IS i Mosul.

Styrkene som har kjempet mot IS har visst om de mange sivile som var ganget i krigssonen i Vest-Mosul, men de har ikke tatt tilstrekkelig hensyn for å beskytte dem, ifølge rapporten «At any cost: The civilian catastrophe in West Mosul».

Amnesty har intervjuet 151 innbygger som har flyktet fra Vest-Mosul siden februar, i tillegg til en rekke andre kilder.

Ifølge rapporten er Irak inne i en ond sirkel, for «hvis myndighetene har sviktet i å beskytte sivile i Mosul, er det en reell risiko for at denne offensiven blir ytterligere et kapittel i en endeløs syklus av konflikt og grusomheter.»

- Denne krigen garanterer at det blir flere kamper, sier en innbygger i Mosul til Amnesty.

Ifølge den britiske organisasjonen Airwars døde minimum 3.706 sivile i koalisjonens angrep mellom 19. februar og 19. juni.

Amnesty mener den USA-ledede koalisjonen, som Norge har deltatt i og bidratt med opplæring av irakiske styrker, har blitt for omfattende våpen, som rammet mye mer enn det militære målet.

Kampene tok ni måneder

Da IS inntok Mosul i 2014 falt byen i løpet av bare noen ganske få dager. Kampen for å gjenvinne byen har tatt mye lengre tid, nærmere bestemt ni måneder.

I tillegg til de det store antall sivile som har blitt drept i byen, er rundt 900 000 mennesker blitt tvunget fra sine hjem.

De siste dagene skal de irakiske styrkenes framrykning ha gått stadig saktere, da IS-krigerne brukte sine familier, inkludert kvinner og barn, som menneskelige skjold.

Ettersom kampområdet ble mindre og mindre godkjente koalisjonen luftangrep mot IS-mål mindre enn 50 meter fra koalisjonsstyrker.

Store røykskyer spredde seg mandag over større områder enn det som fremdeles var under IS' kontroll.

- Dette pleide å være en vakker by, turister pleide å komme hit, sier den irakiske kapteinen Marwan Hadi, som bor i gamlebyen i Mosul.

Han sier kampene de siste dagene har vært de mest intense.

- Langs hele frontlinjen her ligger det mange familier under ruinene. Jeg har reddet to barn og deres mor, men det var en datter vi ikke kunne redde, sier Hadi.

– IS dro ut kampene

Byen Mosul har nesten blitt bombet og kriget sønder og sammen i løpet av kampene. Ifølge det irakiske innenriksdepartementet er så mye som 65 prosent av bygningene i gamlebyen i Vest-Mosul alvorlig skadd eller ødelagt.

I andre nabolag i de vestlige delene av byen er ødeleggelsene anslått til å være over 70 prosent av alle hus, bygninger og infrastruktur.

- Da IS kom til Irak var målet deres å ødelegge alt, sier Hisham Hatem ved det føderale irakiske politiet.

Ifølge ham gjorde IS alt de kunne for å forlenge kampene i Mosul, slik at mest mulig av byen ble ødelagt.

(Dagbladet/NTB)