Irakiske styrker har tatt over kontrollen av Mosul-flyplassen

Helt siden i oktober i fjor har irakiske styrker forsøkt å ta tilbake kontrollen av millionbyen Mosul. De har hatt hjelp fra amerikanske bombefly, og håpet å gjenerobre byen i løpet av en måneds tid, men kampen er mye hardere enn forventet.

Men i dag har irakiske sikkerhetsstyrker, med amerikansk hjelp, stormet flyplassen og en militærbase like ved, melder både Al Jazeera og BBC i kveld.

Delvis ødelagt

Flyplassens rullebane er ødelagt av IS, men ifølge BBCs utsendte (som er med soldatene), har den fremdeles stor verdi.

Den som har kontroll over dette området, vil kunne sikre veiene inn til den vestlige delen av Mosul, ifølge korrespondenten.

- Stor seier

- Dette er en stor seier som den irakiske hæren har håpet å gjennomføre lenge. Dette er første fase for å gjenvinne den vestlige delen av byen, sier Al Jazeeras Osama Bin Javaid, som er i den kurdiske byen Erbil.

Flyplassen er rundt 30 kilometer fra den vestlige delen av byen, og den irakiske hæren har nå full kontroll. Dermed kontrollerer den irakiske hæren hele den østlige delen av Mosul - og nå flyplassen.

Tøffe kamper

Kampen om den vestlige delen av Mosul vil bli hard fordi gatene her er eldre og smalere enn i øst. Det betyr at irakiske soldater må ut av kjøretøyene sine og gå mot bydelen til fots.

Årsaken til dette, er at IS befinner seg i et område der det også bor 750 000 sivile irakere.