Iraks siste advarsel til IS: Gi opp eller dø

(Dagbladet): Siden januar har Mosul vært delt.

Nå planlegger irakiske styrker å ta seg over Tigris-elva og inn i byens vestlige del.

CNN skriver at irakiske styrker lørdag slapp millioner av brev fra lufta over Mosuls IS-kontrollerte områder.

«Legg ned våpnene deres og overgi dere før dere møter deres uungåelige skjebne i form av våre heroiske styrker», lyder budskapet fra Iraks regjering, ifølge kanalen.

800 000 sivile

FN anslår at over 800 000 sivile befinner seg i Mosuls vestlige del. Disse skal leve under svært vanskelige forhold.

Matprisene i de IS-kontrollerte områdene skal være nesten dobbelt så høye som i de den irakiske regjeringen styrer.

- Situasjonen er opprørende. Vi får rapporter om foreldre som sliter med å skaffe mat til barna sine, sier Lise Grande, FNs humanitære koordinator for Irak, om situasjonen.

Iraks brev skal også ha inneholdt «instruksjoner og veiledning» for disse, ifølge Iraqi Joint Operations Command (JOC).

Forsøket på å demoralisere IS kommer etter en periode med bombing av områdene den ekstremistiske organisasjonen kontrollerer.

FN bekymret

Nå planlegger JOC å innta hele byen med bakkestyrker, ifølge CNN. Dette gjør at FN er bekymret for at sivile skal dø.

- Alle parter må gjøre det de kan for å sikre at sivile liv ikke går tapt under kampene, sier Lise Grande, ifølge BBC.

Samtidig legger hun at å innta det vestlige Mosul er svært viktig.

Mosul var lenge IS' høyborg i Irak, og ifølge BBC er de delene organisasjonen fortsatt kontrollerer deres siste store base i landet.

Terror i Bagdad

Den planlagte offensiven mot det vestlige Mosul etterfølger en uke med økt terrorvirksomhet i hovedstaden Bagdad.

Minst 39 mennesker ble drept da en bilbombe eksploderte i Bagdad torsdag, opplyser irakiske sikkerhetskilder.

Det er usikkert om IS står bak angrepet som var det tredje på tre dager.

Onsdag ble minst 15 mennesker drept og over 50 såret i et selvmordsangrep i den sjiamuslimske Sadr-byen i Bagdad.

Et lignende angrep ble også utført tirsdag, med minst fire dødsofre.