Iraks statsminister erklærer seier over IS i Mosul

Abadi kom søndag selv til Mosul for å erklære den endelige seieren over IS' siste bastion i Irak. USAs utsending til koalisjonen mot IS, Brett McGurk, bekrefter at Abadi var kommet til byen for å gratulere regjeringsstyrkene.

- Den øverstkommanderende for de irakiske styrkene, Haidar al-Abadi, er ankommet til den befridde byen Mosul og har ønsket de heroiske soldatene og det irakiske folk lykke til med den store seieren, heter det i en kunngjøring fra Abadis kontor.

- Fortsatt kamper

Tidligere søndag meldte sikkerhetskilder at soldatene var bare få meter fra å ha kontroll over hele byen, og at noen av de siste IS-krigerne i byen kastet seg i elva Tigris for å komme seg unna.

Til tross for at Abadi har erklært seier over IS, melder blant andre nyhetsbyrået AFP at det fortsatt pågår kamper enkelte steder i den irakiske storbyen. Skyting kunne fortsatt høres i det statsministerens kontor gikk ut med uttalelsen.

Statlig irakisk TV melder ifølge CNN at IS-krigere fortsatt holder stand i en bydel.

Forskanset seg i gamlebyen

Den irakiske offensiven for å drive den ytterliggående islamistgruppa IS ut av Mosul har vart i ni måneder. De siste ukene har vært tunge siden IS-krigere forskanset seg i de smale gatene i Vest-Mosuls gamleby.

Regjeringsstyrkene har hatt støtte fra forskjellige sjiamuslimske militsgrupper og av de kurdiske styrkene i Nord-Irak, samt flystøtte fra USA og andre land i koalisjonen for å bekjempe IS.

Rundt 915.000 innbyggere har forlatt hjemmene sine i Mosul siden offensiven startet i oktober, ifølge nye tall fra FN tidligere i uka.